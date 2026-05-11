Letoni, kryeministrja Silina do të drejtojë përkohësisht Ministrinë e Mbrojtjes

Beyza Binnur Dönmez
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Kryeministrja letoneze, Evika Silina, do të marrë përkohësisht detyrat e ministrit të Mbrojtjes duke filluar nga e marta pas dorëheqjes së ministrit Andris Spruds, raportoi të hënën transmetuesi publik, transmeton Anadolu.
Silina nënshkroi një urdhër për shkarkimin e ministrit Spruds nga posti i tij pasi tha se kishte humbur besimin tek ai pas një incidenti të lidhur me dronët, tha një raport nga LSM.
Spruds tha të dielën se do të jepte dorëheqjen për të "mbrojtur ushtrinë letoneze nga përfshirja në një fushatë politike".
Raporti tha se Spruds do të vazhdojë të kryejë detyrat e tij të hënën, ndërsa Silina do të shërbejë si ministre e përkohshme e Mbrojtjes nga e marta deri në marrjen e një vendimi të mëtejshëm.
Sipas raportit, Silina i është drejtuar kolonel Raivis Melnis të ushtrisë letoneze për të marrë përsipër pozicionin përgjithmonë dhe ai është pajtuar.
Melnis ka shërbyer në Forcat e Armatosura Kombëtare të Letonisë që nga viti 1998 dhe aktualisht punon si përfaqësues i Ministrisë së Mbrojtjes në Ukrainë. Më herët këtë vit, ai u bashkua gjithashtu me zyrën e kryeministrit si këshilltar i pavarur për çështjet e bashkëpunimit ushtarak.
Ndërkohë, partneri i koalicionit, Progresivët, pritet të vendosë të hënën nëse do të qëndrojë apo jo në koalicionin qeverisës.
Silina ka thënë se një qeveri e përkohshme mund të marrë përsipër pushtetin nëse partia tërhiqet nga koalicioni, i cili aktualisht përfshin Unitetin e Ri, Progresivët dhe Unionin e të Gjelbërve dhe Fermerëve.
Më 7 maj, Letonia paraqiti një protestë zyrtare në Moskë pasi disa dronë hynë në hapësirën e saj ajrore nga Rusia më herët gjatë ditës, sipas Ministrisë së Jashtme Letoneze.
Letonia, një anëtare e NATO-s që kufizohet me Rusinë dhe Bjellorusinë, ka paralajmëruar vazhdimisht për rreziqet rajonale të sigurisë të lidhura me luftën e vazhdueshme Moskë-Kiev.