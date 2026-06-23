LDK-ja shpreh gatishmëri për bashkëpunim me LVV-në, Kurti pret certifikimin e rezultateve

Agim Sulaj
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lutfi Haziri ka deklaruar se partia e tij është e gatshme për bashkëpunim me Lëvizjen Vetëvendosje për krijimin e stabilitetit institucional në vend, ndërsa kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka paralajmëruar nisjen e komunikimeve me partitë politike menjëherë pas certifikimit të rezultateve zgjedhore, raporton Anadolu.
Haziri deklaroi se Kosova po përballet me kriza dhe se formimi i institucioneve duhet të ndodhë sa më shpejt.
"Ne jemi të gatshëm qysh sonte për bashkëpunim", deklaroi Haziri duke komentuar mundësinë e një koalicioni ndërmjet LVV-së dhe LDK-së. Ai shtoi se deri më tani nuk ka pasur komunikim ndërmjet dy partive, pasi kanë qenë në pritje të certifikimit të rezultateve.
Nga ana tjetër, Kurti tha se kontaktet me subjektet e tjera politike do të nisin menjëherë pas përmbylljes së procesit zgjedhor nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ).
"Po sa të certifikohet rezultati do t'i fillojmë komunikimet menjëherë", tha shkurt Kurti sot.
Aktualisht, KQZ-ja është në pritje të përfundimit të procedurave ankimore para shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit.
LVV e cila udhëhiqet nga Kurti fitoi këto zgjedhje shumicën parlamentare duke marrë 53 deputetë, ndërkaq Partia Demokratike e Kosovës (PDK) 22 deputetë, LDK-ja 18 deputetë dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) 7 deputetë.
Me këtë shpërndarje të mandateve, LVV ka mundësinë ta formojë qeverinë pa pasur nevojë për koalicion me partitë e tjera shqiptare, por asaj i duhet mbështetja për zgjedhjen e presidentit, ku kërkohet që gjatë votimit të jenë në sallë së paku 80 deputetë.
Një marrëveshje me LDK-në do të siguronte 82 vota, vetëm dy më shumë se minimumi kushtetues prej 80 deputetësh që nevojitet për të konsumuar raundin e parë dhe të dytë të votimit për president.
Mundësia e formimit të një qeverie pa Lëvizjen Vetëvendosje është më e vështira, për shkak se tri partitë e ish-opozitës së bashku kanë 47 deputetë dhe për të siguruar shumicën e nevojshme atyre u duhen edhe 14 deputetë të tjerë.
Certifikimi i rezultateve nga ana e KQZ-së pritet të bëhet në ditët e para të muajit korrik.