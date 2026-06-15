Lavrov shpreson në zyrtarizimin e shpejtë të marrëveshjes SHBA-Iran

Elena Teslova
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Ministri rus i Punëve të Jashtme, Sergey Lavrov, ka shprehur shpresën se marrëveshja e raportuar midis SHBA-së dhe Iranit do të finalizohet në ditët në vijim, ndërsa komentoi gjithashtu perspektivat për t'i dhënë fund konflikteve në Ukrainë dhe Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media në kryeqytetin bjellorus Minsk, Lavrov tha se Moska shpreson që mirëkuptimet e shpallura nga Washingtoni, Teherani dhe Islamabadi në lidhje me krizën iraniane së shpejti do të përkthehen në një marrëveshje të nënshkruar.
"Ne shpresojmë që gjithçka e shpallur sot dhe e konfirmuar fjalë për fjalë një orë më parë do të materializohet. Shpresojmë që kjo marrëveshje, siç u tha në Washington, Teheran dhe Islamabad, të nënshkruhet këtë javë", tha ai.
Ai vlerësoi gjithashtu kryeministrin pakistanez, Shehbaz Sharif, i cili ka vepruar si ndërmjetës në negociatat.
I pyetur nëse është dakord me presidentin bjellorus, Aleksandr Lukashenko, se konfliktet në Lindjen e Mesme dhe Ukrainë mund të zgjidhen këtë vit, Lavrov tha se çdo konflikt mund të përfundojë shpejt nëse ekziston vullneti i mjaftueshëm politik.
“Çdo konflikt mund të përfundojë shpejt”, tha ai, duke theksuar se presidenti amerikan, Donald Trump, vazhdimisht ka argumentuar se vullneti politik ishte faktori kryesor.
Megjithatë, Lavrov paralajmëroi se rrethanat e botës reale janë shpesh më komplekse se parashikimet.
Duke komentuar luftën në Ukrainë, Lavrov akuzoi vendet perëndimore për dështimin e përmbushjes së angazhimeve dhe pretendoi se marrëveshjet e arritura në Anchorage të Alaskës midis presidentëve rus dhe amerikanë ishin minuar nga Bashkimi Evropian (BE) dhe Britania.
Ai tha se presidenti rus, Vladimir Putin, e ka bërë të qartë se në kushtet aktuale zhvillimet po përcaktoheshin në fushën e betejës nga forcat ruse.
Ministri rus gjithashtu hodhi poshtë sugjerimet se Bjellorusia mund të përfshihej drejtpërdrejt në luftën në Ukrainë.
Sipas Lavrovit, presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, vazhdimisht ka pohuar se Bjellorusia mund të sulmojë Ukrainën, akuza që Minsku i ka mohuar.
Lavrov përsëriti qëndrimin e Rusisë se Bjellorusia mbetet një aleate, por nuk po merr pjesë në luftë.
"Bjellorusia është aleati ynë, por Bjellorusia nuk po merr pjesë në luftë. Nëse dikush përpiqet ta tërheqë atë në konflikt, presidenti bjellorus Lukashenko tashmë është përgjigjur - nuk do të përfundojë mirë", tha ai.