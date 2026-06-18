Lavrov paralajmëron sulme masive të rregullta pas sulmit ukrainas me dronë në Moskë

Elena Teslova
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Ministri i Jashtëm rus, Sergey Lavrov, tha të enjten se fjalët nuk janë të mjaftueshme si përgjigje ndaj sulmeve me dronë të Ukrainës dhe paralajmëroi se Moska do të vazhdojë të kryejë sulme të rregullta masive ndaj objektivave në Ukrainë, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për shtyp në margjinat e samitit Rusi–ASEAN në Kazan, Lavrov tha se Rusia do të vazhdojë të kryejë sulme në shkallë të gjerë si përgjigje ndaj veprimeve të Kievit.
“Nuk është rastësi që presidenti njoftoi kohë më parë, pas një tjetër veprimi të terroristëve të Kievit, se tani do të kryejmë rregullisht sulme masive në grupe. Kundër objektivave gjendja e të cilave ndikon drejtpërdrejt në aftësinë luftarake të Forcave të Armatosura të Ukrainës. Kjo detyrë është vendosur nga komandanti i përgjithshëm suprem dhe forcat tona të armatosura po e zbatojnë dhe do të vazhdojnë ta zbatojnë atë”, tha ministri.
Lavrov tha se duhen masa konkrete pas sulmeve të regjimit të Kievit në rajonin e Moskës.
“Mendoj se të gjitha fjalët e duhura janë thënë, por kam qenë prej kohësh i bindur se fjalët nuk mjaftojnë”, tha ai.
Deklaratat e Lavrovit vijnë pasi Ukraina kreu sulmin më të madh me dronë ndaj Rusisë që nga fillimi i luftës, me gati 200 mjete ajrore pa pilot që thuhet se u interceptuan gjatë afrimit të tyre drejt Moskës gjatë natës.
Autoritetet ruse thanë se Rafineria e Naftës së Moskës u godit në sulm dhe se 17 persona u plagosën.