Lavrov mesazh Rubios: Dërgesat e vazhdueshme të armëve në Ukrainë "të papranueshme"

Riyaz Khaliq Khaliq
23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Ministri i Jashtëm rus, Sergey Lavrov i tha homologut të tij amerikan, Marco Rubio se furnizimet e vazhdueshme të armëve perëndimore për Ukrainën janë "të papranueshme" për Moskën, transmeton Anadolu.
Lavrov dhe Rubio u takuan në kryeqytetin e Filipineve, Manila, e cila po pret Samitin e bllokut të ASEAN-it si dhe partnerëve të tij. Takimi, i pari që nga shtatori i kaluar, zgjati rreth 37 minuta ku u diskutuan gjithashtu marrëdhënieve dypalëshe diplomatike midis Moskës dhe Uashingtonit, njoftoi media shtetërore ruse Tass.
Të dyja palët u përqendruan kryesisht në zgjidhjen e konfliktit të Ukrainës, i cili është në vitin e pestë që kur Rusia nisi "operacionin e saj special ushtarak" në shkurt 2022. Sipas medias ruse "Sputnik News", Lavrov dyfishoi angazhimin e Rusisë ndaj propozimeve të SHBA-së gjatë bisedimeve në Alaskë.
Megjithatë, Lavrov tërhoqi "një vijë të kuqe në rrjedhën e vazhdueshme të armëve perëndimore në Kiev, duke paralajmëruar Rubion se më shumë armë do të thotë më shumë përshkallëzim".
Lavrov dhe Rubio diskutuan gjithashtu për tensionet e vazhdueshme në Gjirin Persik në mes të luftës SHBA-Iran.
Rubio dhe Lavrov dolën para mediave përpara bisedimeve. Rubios iu bashkuan ambasadori amerikan në Indi dhe i dërguari i posaçëm për Azinë Jugore dhe Qendrore, Sergio Gor, këshilltari i Departamentit të Shtetit, Dan Holler dhe nënsekretarja e Shtetit për Çështjet Politike, Allison Hooker.