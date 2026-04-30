Lavrov: Konflikti SHBA-Izrael me Iranin ka ndikim negativ në Detin Kaspik

Burç Eruygur
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov tha sot se konflikti i zgjatur SHBA-Izrael me Iranin ka patur ndikim negativ në Detin Kaspik dhe vijën e tij bregdetare, transmeton Anadolu.
"Deti Kaspik duhet të mbetet zonë paqeje dhe bashkëpunimi", deklaroi Lavrov gjatë konferencës për media pas bisedimeve me ministrin e Jashtëm të Kazakistanit, Yermek Kosherbayev në kryeqytetin e vendit të Azisë Qendrore, Astana.
Lavrov e përshkroi si të papranueshëm sulmin e kryer ndaj qytetit portual të Iranit, Bandar Anzali, muajin e kaluar dhe vuri në dukje se porti detar u shërben "interesave tregtare dhe logjistike" të pesë shteteve kaspike.
Kryediplomati rus tha se ai dhe Kosherbayev folën "në favor të zgjidhjes së shpejtë të krizës në rajonin e Gjirit Persik dhe në Lindjen e Mesme në tërësi, duke ecur drejt arritjes së marrëveshjeve politike midis të gjitha palëve të përfshira".
"Kur diskutojmë për Lindjen e Mesme, ne sigurisht besojmë se është e rëndësishme të mos humbasim nga sytë atë që po ndodh në Liban si dhe veçanërisht për bllokimin që është krijuar, pa një rrugë të qartë, në lidhje me krijimin e një shteti palestinez", tha Lavrov.
Duke folur për luftën Rusi-Ukrainë, Lavrov riafirmoi interesin e Moskës për të rifilluar negociatat e paqes bazuar në "mirëkuptimet ekzistuese ruso-amerikane".
Ministri i Jashtëm rus potencoi se Moska pret që marrëveshjet e arritura gjatë samitit midis presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit amerikan Donald Trump në Alaska në gusht të vitit të kaluar "do të zbatohen".
Ai gjithashtu shprehu mirënjohjen e Rusisë ndaj Kazakistanit për "kuptimin e situatës dhe vlerësimin e tyre të ekuilibruar të asaj që po ndodh atje".
Lavrov foli më tej për marrëdhëniet dypalëshe midis Moskës dhe Astanës, duke thënë se procesi i tyre i hapjes së një Konsullate të Përgjithshme Ruse në qytetin Aktau "ka hyrë në fazat e tij të fundit".
Ai tha gjithashtu se ai dhe homologu i tij kazak diskutuan orarin e kontakteve të ardhshme dypalëshe, përfshirë vizitën e Putinit në vendin e Azisë Qendrore muajin e ardhshëm.