Lavrov akuzon administratën e Trumpit se kërkon kontroll mbi sektorin global të energjisë

Elena Teslova
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergej Lavrov akuzoi sot administratën e Trumpit për përpjekje për të “uzurpuar” ndikimin mbi tregun global të energjisë, transmeton Anadolu.
Ai pretendon se objektivi i Washingtonit është që të detyrojë kompanitë ruse të energjisë si "Lukoil" dhe "Rosneft" të dalin nga tregjet ndërkombëtare si pjesë e një strategjie më të gjerë për të kontrolluar rrjedhat globale të energjisë.
“SHBA-ja ka miratuar një sërë dokumentesh doktrinare, njëri prej të cilëve thotë se SHBA-ja duhet të dominojë tregjet globale të energjisë”, tha Lavrov në një intervistë për transmetuesin "RT India".
“Pra, qëllimi i tyre është plotësisht i qartë. Ata duan të vënë nën kontrollin e tyre çdo rrugë të rëndësishme të furnizimit me energji”, shtoi kryediplomati rus.
Si pjesë e kësaj strategjie, Washingtoni po kërkon kontroll mbi rrugët kryesore të tranzitit të energjisë, duke përfshirë tubacionet e dëmtuara të "Nord Stream" dhe infrastrukturën e tranzitit të gazit përmes Ukrainës, argumentoi ai.
Më tej Lavrov pretendon se planet e Washingtonit përfshijnë gjithashtu formësimin e çmimeve dhe rregullimeve të furnizimit të energjisë në të ardhmen në Evropë.
Ai argumentoi se nëse tubacionet e "Nord Stream" përdoren përsëri, çmimet e energjisë në Evropë nuk do të përcaktohen më përmes marrëveshjeve midis Rusisë dhe Gjermanisë, por në vend të kësaj nga SHBA-ja, e cila, ai pretendon se kërkon kontroll më të madh mbi infrastrukturën dhe furnizimin e energjisë në Evropë.
"Ata duan ta blejnë atë me afërsisht një të dhjetën e asaj që paguan evropianët", tha ai.
Në të njëjtën kohë, Lavrov tha se Moska ka mirëpritur kontaktet e iniciuara nga Trumpi dhe vuri në dukje se kanalet e komunikimit midis dy vendeve mbeten aktive, përfshirë midis Ministrisë së Jashtme ruse dhe Departamentit të Shtetit të SHBA-së.
"Megjithatë, asgjë nuk po ndodh në jetën reale. Përveç këtij dialogu të rregullt, i cili është normal në marrëdhëniet midis njerëzve dhe vendeve gjithçka tjetër ndjek modelin e iniciuar nga presidenti (Joe) Biden", tha ai.
Lavrov nënvizoi se sanksionet e vendosura nga administrata e mëparshme amerikane mbeten në fuqi dhe se masa shtesë që synojnë ekonominë ruse janë miratuar që atëherë. Duke komentuar tensionet në Ngushticën e Hormuzit, Lavrov paralajmëroi se paqëndrueshmëria rreth rrugëve kryesore tregtare detare mund të ndikojë rëndë në tregjet globale të energjisë.
"Evropa ndoshta do të ndikohet më shumë se kushdo tjetër nga kriza në Ngushticën e Hormuzit. Përtej kësaj, ndalimet për importet e gazit dhe naftës ruse nënkuptojnë kalimin në gazin natyror të lëngshëm të SHBA-së, i cili është dramatikisht më i shtrenjtë", tha ai.
"Tubacionet e 'Nord Stream' janë hedhur në erë. Tani po dëshmojmë një agresion në Ngushticën e Hormuzit. Flitet se Ngushtica Bab-el-Mandeb mund të bëhet zonë konfrontimi dhe dëmi që do të pasojë në tregjet globale të energjisë do të jetë i pamatshëm", tha ai.