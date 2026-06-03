Kuwait Airways pezullon operacionet "deri në njoftim të mëtejshëm" pas sulmeve iraniane

Rania R.a. Abushamala
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Kuwait Airways të mërkurën pezulloi të gjitha operacionet deri në njoftim të mëtejshëm pas sulmeve iraniane që ndërprenë aktivitetin në Aeroportin Ndërkombëtar të Kuvajtit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të cituar nga gazeta Al Anba e Kuvajtit, transportuesi kombëtar tha se vendimi u mor për shkak të "rrethanave aktuale dhe në koordinim me autoritetet e aviacionit civil të vendit".
Linja ajrore tha se fluturimet e prekura do të riplanifikohen dhe pasagjerët do të njoftohen për oraret e reja të nisjes përmes detajeve të kontaktit të dhëna gjatë rezervimit.
Pezullimi erdhi pasi autoritetet kuvajtiane ndaluan dhe devijuan fluturimet në Aeroportin Ndërkombëtar të Kuvajtit pas një sulmi me dron iranian që shkaktoi dëme dhe lëndime, sipas një deklarate të mëparshme të Ministrisë së Mbrojtjes.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit tha se sulmet ndaj bazave amerikane në Kuvajt u nisën në përgjigje të një sulmi amerikan në ishullin Qeshm në Iranin jugor më herët të mërkurën.