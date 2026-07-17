Kuvajti: Sulmi iranian dëmtoi energjinë elektrike dhe uzinën e desalinizimit

Lina Altawell
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Një sulm iranian dëmtoi një fabrikë të prodhimit të energjisë dhe shkripëzimit të ujit në Kuvajt, tha sot Ministria e Energjisë Elektrike, Ujit dhe Energjisë së Rinovueshme të vendit, transmeton Anadolu.
Sulmi dëmtoi objektin, ndezi një zjarr dhe preku disa njësi të prodhimit të energjisë elektrike, tha ministria në një deklaratë. Ajo tha se planet e emergjencës u aktivizuan menjëherë për të kontrolluar ndikimin e incidentit dhe për të ruajtur stabilitetin e rrjetit kombëtar të energjisë elektrike.
Zjarrfikësit e vunë zjarrin nën kontroll ndërsa ekipet teknike dhe emergjente filluan vlerësimin e dëmeve, sigurimin e objektit dhe punën për restaurimin e njësive gjeneruese të prekura sa më shpejt të jetë e mundur, shtoi ministria.
Më herët, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha se Forcat e saj Ajrore shënjestruan një bazë ushtarake amerikane në Kuvajt si pjesë e valës së 12-të të asaj që e përshkroi si një operacion hakmarrës, njoftoi agjencia gjysmë-zyrtare e lajmeve Mehr.
IRGC-ja tha se objektivat përfshinin një radar zbulimi dhe gjurmimi të mbrojtjes raketore, disa depo armësh, dy lëshues të Sistemit të Raketave të Artilerisë së Lartë (HIMARS) dhe raketa të ruajtura për sistemin.
Ai gjithashtu pretendon se sulmi shkaktoi zjarr të madh në bazë.