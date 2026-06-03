Kuvajti shpall dy diplomatë iranianë “persona non grata” pas sulmeve nga Irani

Serdar Dincel
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Ministria e Jashtme e Kuvajtit shpalli dy diplomatë iranianë “persona non grata” të mërkurën për sulmet me dronë dhe raketa balistike iraniane në territorin e Kuvajtit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në platformën sociale amerikane X, ministria tha se i Ngarkuari me Punë i Ambasadës së Iranit në Kuvajt u thirr dhe iu dorëzua një notë proteste, duke përfshirë gjithashtu një vendim për të reduktuar stafin e ambasadës.
Sipas deklaratës, diplomatëve iranianë të cilët u shpallën persona non grata u kërkohet të largohen nga territori i Kuvajtit brenda 24 orëve.
Duke shprehur dënimin e Kuvajtit për sulmet iraniane, ministria tha se rezervon "të drejtë të plotë dhe të natyrshme për të mbrojtur veten dhe për të marrë të gjitha masat e nevojshme për të ruajtur sovranitetin dhe për të mbrojtur sigurinë e saj".
Autoritetet e Kuvajtit thanë të mërkurën se sulmet e fundit iraniane vranë një person, plagosën 63 të tjerë dhe dëmtuan objekte kritike, përfshirë misione diplomatike, duke theksuar se "rezervon të drejtën e plotë" për t'iu përgjigjur sulmeve.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga fundi i shkurtit pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet ajrore mbi Iranin, duke vrarë më shumë se 3.000 njerëz, duke përfshirë liderin e atëhershëm suprem Ayatollah Ali Khamenei dhe disa komandantë të lartë ushtarakë dhe zyrtarë qeveritarë.
Një armëpushim i ndërmjetësuar nga Pakistani hyri në fuqi më 8 prill, por përpjekjet për të arritur një marrëveshje më të gjerë deri më tani kanë dështuar.