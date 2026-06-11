Kuvajti njofton rikthimin në normalitet të trafikut ajror pas heqjes së masave paraprake

Lina Altawell
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Autoriteti i aviacionit civil të Kuvajtit ka njoftuar se trafiku ajror në hapësirën ajrore të vendit është rikthyer në normalitet, pasi u tejkaluan rrethanat që kishin çuar më herët në marrjen e masave paraprake, transmeton Anadolu.
Autoriteti tha se po monitoron nga afër zhvillimet 24 orë në ditë, në koordinim me agjencitë përkatëse vendase dhe ndërkombëtare, për të garantuar nivelet më të larta të sigurisë në hapësirën ajrore të vendit.
Ai shtoi se operimet normale kanë rifilluar edhe në Aeroportin Ndërkombëtar të Kuvajtit, me fluturimet që po zhvillohen sipas orareve të miratuara.
Më herët, Trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) thanë se 18 objektiva kyçe ushtarake amerikane ishin goditur në bazat ajrore "Ali Al Salem" dhe "Ahmad Al Jaber" në Kuvajt si dhe në bazën ajrore "Sheikh Isa" në Bahrein.
Këto zhvillime vijnë në mes të tensioneve që po përshkallëzohen me shpejtësi pas sulmeve amerikane ndaj jugut të Iranit dhe njoftimit pasues të Teheranit për mbylljen e Ngushticës së Hormuzit për të gjitha anijet.