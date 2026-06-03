Kuvajti: Një i vrarë dhe 63 të plagosur nga sulmet iraniane, mbajmë të drejtën për t'u kundërpërgjigjur

Rania R.a. Abushamala
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Kuvajti tha sot se sulmet iraniane vranë një person, plagosën 63 të tjerë dhe dëmtuan objektet kryesore, përfshirë misionet diplomatike, duke theksuar se rezervon të drejtën e plotë për t'iu përgjigjur sulmeve, raporton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme dënoi fuqishëm "sulmet brutale dhe të vazhdueshme" të Iranit duke përdorur raketa balistike dhe dronë, duke thënë se sulmet e fundit sot herët kishin në shënjestër objektet "civile dhe jetike", përfshirë Aeroportin Ndërkombëtar të Kuvajtit.
Ministria tha se sulmet rezultuan në një vdekje, lëndime të shumta dhe dëmtime në infrastrukturën kritike, duke përfshirë misionet diplomatike.
Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë, Abdullah Al-Sanad tha se 63 persona u plagosën në sulmet, përfshirë shtatë që iu nënshtruan operacioneve të mëdha urgjente. Ai shtoi se personat e plagosur përfshinin punonjës të aeroportit dhe udhëtarë, me lëndime që varionin nga frakturat dhe lëndimet në kokë deri te hemorragjia e trurit dhe amputimet e gjymtyrëve.
Ministria e Jashtme tha se Kuvajti rezervon "të drejtën e tij të plotë dhe të natyrshme" për të marrë masat e duhura në përgjigje të sulmeve "në përputhje me ligjin ndërkombëtar". Kuvajti refuzon kategorikisht sulmet flagrante agresive të Iranit, tha ministria duke shtuar se sulmet nxisin përshkallëzimin, rrisin tensionet rajonale dhe minojnë sigurinë dhe stabilitetin në rajon.
Sulmet përbëjnë shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare, Kartës së OKB-së dhe Rezolutës 2817 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 2026, tha ministria.
"Siguria, sovraniteti i Kuvajtit dhe siguria e qytetarëve dhe banorëve të tij janë një vijë e kuqe që nuk mund të kalohet, duke paralajmëruar se sulmet e përsëritura pasqyrojnë një qasje sistematike agresive që vendi as do ta pranojë dhe as do ta tolerojë", tha më tej ministria.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) pretendon se sulmet kishin në shënjestër bazat amerikane në Kuvajt si hakmarrje për një sulm të SHBA-së në ishullin Keshm në jug të Iranit sot herët.