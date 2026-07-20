Kuvajti: Mbrojtja ajrore po u përgjigjet kërcënimeve me dronë

Lina Altawell
20 korrik 2026•Përditësim: 20 korrik 2026
Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Kuvajtit tha sot se mbrojtja ajrore e vendit po u përgjigjej kërcënimeve "armiqësore" me dronë, transmeton Anadolu.
Ushtria tha se çdo shpërthim i dëgjuar nga publiku ishte rezultat i sistemeve të mbrojtjes ajrore që përgjonin objektivat. Kjo vjen vetëm pak orë pasi Ministria e Brendshme njoftoi aktivizimin e sirenave paralajmëruese dhe u bëri thirrje qytetarëve dhe banorëve të qëndrojnë të qetë dhe të drejtohen në vendin më të afërt të sigurt.
Nuk pati raportime të menjëhershme për viktima apo dëme.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli filluan ofensivë të përbashkët kundër Iranit në shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme me dronë dhe raketa që synonin vendet e Gjirit që strehojnë asetet e SHBA-së.
SHBA-ja dhe Irani nënshkruan memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani muajin e kaluar për t'i dhënë fund konfliktit të tyre dhe për të arritur marrëveshje të qëndrueshme paqeje, por tensionet u përshkallëzuan përsëri javën e kaluar mbi Ngushticën e Hormuzit, me të dyja palët që shkëmbyen sulme.