Kushëriri i sundimtarit të rrëzuar sirian shfaqet në gjyqin e katërt për krimet e kohës së Asadit

Lina Altawell
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Wassim al-Assad, një kushëri i sundimtarit të rrëzuar sirian Bashar al-Assad, doli para Gjykatës së Katërt Penale në Damask sot për seancën e katërt të gjyqit të tij me akuza përfshirë trafik droge dhe krime të tjera që dyshohet se janë kryer nën regjimin e mëparshëm, raportoi televizioni shtetëror i Sirisë Alekh, transmeton Anadolu.
Seanca u hap sot në gjykatën në Damask në prani të përfaqësuesve nga organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, njoftoi transmetuesi. Mediat siriane raportuan më parë se prokurorët kishin kërkuar dënimin me vdekje për Wassim al-Assad ndërsa Komisioni i Drejtësisë Tranzicionale njoftoi mbështetjen e tij të plotë për procedurat gjyqësore.
Seanca e mëparshme u mbajt më 22 korrik në Pallatin e Drejtësisë në Damask, kur gjykata e shtyu çështjen deri më 29 korrik për shqyrtim të mëtejshëm dhe një vendim. Seanca e dytë u zhvillua më 15 korrik ndërsa seanca e parë u hap më 24 qershor me dëshmitë e dëshmitarëve para gjykatës.
Wassim al-Assad, 46-vjeç, përballet me akuza në lidhje me trafikun e drogës dhe përfshirjen e dyshuar në krime të shumta gjatë sundimit të regjimit të mëparshëm sirian.
Një kushëri i Bashar al-Assad, ai është akuzuar prej kohësh për mbikëqyrjen e prodhimit dhe kontrabandës së drogës së ngjashme me amfetaminën Captagon në vendet fqinje gjatë sundimit të regjimit të mëparshëm. Ai është gjithashtu nën sanksione të SHBA-së dhe Evropës.
Autoritetet siriane e arrestuan atë më 21 qershor 2025, si pjesë e një fushate më të gjerë që synonte individë të akuzuar për krime të kryera nën regjimin e mëparshëm. Seancat dëgjimore janë pjesë e procesit më të gjerë të drejtësisë tranzicionale të Sirisë, që synon adresimin e abuzimeve në të kaluarën dhe mbajtjen e përgjegjësve për krimet kundër sirianëve.
Bashar al-Assadi, i cili sundoi Sirinë për gati 25 vjet, u arratis në Rusi më 8 dhjetor 2024, duke i dhënë fund sundimit dhjetëvjeçar të Partisë Baath që filloi në vitin 1963. Një administratë kalimtare e udhëhequr nga presidenti Ahmad al-Sharaa u formua në janar 2025.