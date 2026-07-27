Kurti dhe Haddad konfirmojne thellimin e partneritetit Kosovë-Francë, fokus drejtësia, arsimi dhe investimet

Agim Sulaj
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Kosova dhe Franca kanë konfirmuar përkushtimin për thellimin e bashkëpunimit dypalësh, pas nënshkrimit të katër marrëveshjeve dhe një deklarate synimi që përfshijnë fushën e drejtësisë, arsimit dhe të zhvillimit ekonomik, raporton Anadolu.
Gjatë takimit me ministrin e deleguar për Evropën të Francës, Benjamin Haddad, kryeministri në detyrë Albin Kurti e cilësoi nënshkrimin e marrëveshjeve si një hap të rëndësishëm për marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve.
"Nënshkrimi i marrëveshjeve dhe deklaratës në fushën e sportit, drejtësisë dhe arsimit, është hap i rëndësishëm në thellimin e bashkëpunimit dhe avancimin e mëtejmë të marrëdhënieve të shkëlqyeshme ndërmjet dy shteteve", tha Kurti.
Në kuadër të vizitës së ministrit Haddad u organizua edhe një tryezë e rrumbullakët e udhëhequr nga ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ku u prezantuan prioritetet zhvillimore të Kosovës dhe mundësitë për zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik me Francën.
Diskutimet u përqendruan në investimet në energji, infrastrukturë, teknologji të informacionit dhe përgatitjet për Lojërat Mesdhetare Prishtina 2030, ndërsa kompanitë franceze u ftuan të marrin pjesë në projektet e ardhshme investuese.
Ministri francez Benjamin Haddad vlerësoi se marrëveshjet e arritura krijojnë një bazë për një partneritet më ambicioz ndërmjet dy vendeve.
"Ky është fillimi i diçkaje më të madhe dhe shumë më ambicioze. Lojërat Mesdhetare përbëjnë një mundësi shumë të mirë për ta nxitur dhe thelluar bashkëpunimin tonë", deklaroi Haddad.