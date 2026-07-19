Kuajt robotikë dhe robotët për kalërim të gjeneratës së re tërheqin vëmendje në konferencën e Shangait

Amir Latif Arain
19 korrik 2026•Përditësim: 19 korrik 2026
Një gjeneratë e re kuajsh robotikë dhe robotësh për kalërim, të projektuar për të transportuar njerëz, mallra dhe për të lëvizur në terrene të ndërlikuara, tërhoqën vëmendjen e vizitorëve në Konferencën Botërore të Inteligjencës Artificiale (WAIC), që po zhvillohet në Shangai, transmeton Anadolu.
Një nga momentet kryesore të ditës së tretë të konferencës ishte mundësia për të hipur mbi një robot katërkëmbësh, një përvojë që, sipas gazetës Global Times, ngjante më shumë me një skenë nga e ardhmja sesa me testimin e një makinerie.
Ndër atraksionet ishte një robot për kalërim i zhvilluar nga kompania Chongqing Haochen Embodied Intelligence Technology Co, me mbështetje teknike nga AGIQUAD, një filial i kompanisë AgiBot me seli në Shangai.
Kompania bëri të ditur se porositë paraprake për robotin tashmë janë të hapura në mbarë botën, ndërsa dërgesat e para në sasi të kufizuara janë planifikuar për muajin shtator.
Roboti mund të arrijë një shpejtësi maksimale prej 15 kilometrash në orë, të mbajë deri në 75 kilogramë, të përshkojë deri në 20 kilometra me një karikim të vetëm dhe të ngjitet në pjerrësi deri në 25 gradë.
Kompania tha se objektivi afatgjatë është që brenda tre vjetësh roboti të pajiset me licencë për motoçikletë ose automjet me katër rrota, duke i mundësuar qarkullimin në rrugët publike.
Vëmendje të madhe tërhoqi edhe ai që kompania e përshkruan si roboti i parë inteligjent katërkëmbësh për kalërim i fuqizuar nga inteligjenca artificiale në botë, Qiji X1 All-Terrain Intelligent Mount-Quadruped Cyber Horse, i zhvilluar nga DaxAI Robot.
Sipas kompanisë, Qiji X1 është projektuar për lëvizje në terrene të ashpra, ka kapacitet mbajtës dinamik prej 300 kilogramësh, autonomi deri në 40 kilometra dhe shpejtësi maksimale prej 10 kilometrash në orë, duke e bërë të përshtatshëm për udhëtime të shkurtra në pyje, kullota dhe mjedise të tjera të hapura.
Një tjetër ekspozitë ishte kali robotik me edicion të kufizuar i kompanisë DEEP Robotics me seli në Hangzhou, i prezantuar për të shënuar Vitin e Kalit 2026.
Me një peshë prej rreth 30 kilogramësh dhe lartësi rreth gjysmë metri, kali robotik mund të mbajë deri në 50 kilogramë dhe është ndërtuar mbi të njëjtën platformë të qëndrueshme që përdoret për inspektime industriale, operacione shpëtimi emergjent dhe logjistikë.