Kryqi i Kuq bën thirrje urgjente për ndihmë pas tërmeteve në Venezuelë

Necva Taştan Sevinç
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe (IFRC) të premten nisi një apel urgjent për të mbështetur përpjekjet e ndihmës në Venezuelë pas dy tërmeteve të fuqishëm që shkatërruan pjesë të vendit, transmeton Anadolu.
Apeli synon të mbledhë 50 milionë franga zvicerane për të ndihmuar 300 mijë njerëz, me përpjekjet e ndihmave të fokusuara fillimisht në zonat më të goditura të La Guaira dhe Karakasit të Madh. Sipas autoriteteve venezueliane, të paktën 235 persona humbën jetën dhe 4.300 të tjerë u plagosën pas dy tërmeteve që goditën vendin të mërkurën.
"Këto tërmete kanë qenë shkatërruese për popullin e Venezuelës", tha në një deklaratë sekretari i përgjithshëm i FNKKGJK, Jagan Chapagain.
Kryqi i Kuq i Venezuelës ka kryer operacione kërkimi dhe shpëtimi, ndihmën e parë, mbështetje psikologjike, shërbime të bashkimit familjar dhe vlerësime të dëmeve që nga tërmetet, pavarësisht se shumë nga vullnetarët e tij janë prekur.
"FNKKGJK dhe ekipet e Kryqit të Kuq të Venezuelës u përgjigjën menjëherë. Vlera e vendosjes së përhershme të ekipeve lokale tashmë është bërë e qartë", tha Chapagain.
Federata tha se dërgoi sot ndihmat e para humanitare, duke dërguar 17 tonë furnizime, përfshirë komplete kuzhine, komplete higjienike dhe rrjeta kundër mushkonjave, nga qendra e saj logjistike në Panama në Venezuelë.
Ajo gjithashtu lëshoi 2 milionë franga zvicerane nga Fondi i saj i Emergjencës për Reagimin ndaj Fatkeqësive brenda disa orësh pas katastrofës.
Selia e Kryqit të Kuq të Venezuelës pësoi dëme të rënda nga tërmetet ndërsa disa vullnetarë humbën shtëpitë e tyre. Spitalet, klinikat dhe shërbimet e ambulancës vazhdojnë të mbështesin sistemin e kujdesit shëndetësor të vendit.