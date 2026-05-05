Kryetari i Parlamentit të Iranit: Një ekuacion i ri po merr formë në Ngushticën e Hormuzit

Serdar Dincel
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Kryetari i Parlamentit të Iranit, Mohammad Bagher Qalibaf tha sot se "një ekuacion i ri në Ngushticën e Hormuzit po merr formë", transmeton Anadolu.
"Siguria e transportit detar dhe tranzitit të energjisë është rrezikuar nga SHBA-ja dhe aleatët e saj përmes shkeljes së armëpushimit dhe vendosjes së një bllokade. Megjithatë, dëmi i tyre do të zvogëlohet", shkroi Qalibaf në platformën amerikane të mediave sociale X mes tensioneve të vazhdueshme në rrugën ujore strategjike.
"Vazhdimi i situatës aktuale është i padurueshëm për SHBA-në", pohoi Qalibaf.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump pa afat të caktuar.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në Ngushticën e Hormuzit.