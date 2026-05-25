Kryetari i parlamentit të Iranit dhe ministri i jashtëm vizitojnë Katarin për bisedime mbi marrëveshjen me SHBA-në

25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Një delegacion i nivelit të lartë iranian, i udhëhequr nga kryetari i parlamentit Mohammad Bagher Qalibaf dhe që përfshin ministrin e Jashtëm, Abbas Araghchi, ka mbërritur në kryeqytetin e Katarit, Doha, raportuan mediat iraniane, transmeton Anadolu.
Vizita është pjesë e përpjekjeve diplomatike të udhëhequra nga Pakistani për t’i dhënë fund konfliktit mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve IRNA.
Sipas agjencisë, do të zhvillohen konsultime me zyrtarë të lartë të Katarit lidhur me aspektet e negociatave për përfundimin e konfliktit.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit në shkurt. Irani u kundërpërgjigj me sulme ndaj Izraelit, si dhe ndaj aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen së Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez dhe më pas u zgjat pa afat nga presidenti amerikan, Donald Trump.
Të shtunën, Trump deklaroi se një marrëveshje me Iranin për t’i dhënë fund konfliktit është “kryesisht e negociuar” dhe pret finalizimin.