Kryetari i parlamentit libanez bën thirrje për armëpushim pa kushte

Şahin Demir
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Kryetari i parlamentit të Libanit bëri thirrje të premten për një armëpushim gjithëpërfshirës dhe të pakushtëzuar në Liban, duke thënë gjithashtu se çdo tërheqje e Hezbollahut nga jugu i lumit Litani duhet të bëhet paralelisht me një tërheqje izraelite nga territori i okupuar libanez, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar nga Agjencia Kombëtare e Lajmeve të Libanit, Nabih Berri përshkroi ato që ai i përshkroi si parimet kryesore për një marrëveshje armëpushimi.
Ai tha se një armëpushim duhet të jetë "i plotë dhe gjithëpërfshirës" në tokë, në det dhe në ajër, pa kushte dhe pa shkatërrim ose prishje të infrastrukturës dhe pronës ekzistuese.
Berri tha gjithashtu se tërheqja e Hezbollahut nga zonat në jug të lumit Litani duhet të zbatohet njëkohësisht me një tërheqje izraelite nga territoret e pushtuara gjatë konfliktit.
"Tërheqja e Hezbollahut nga jugu i Litanit duhet të vazhdojë paralelisht me tërheqjen izraelite nga zonat që ai pushtoi", tha ai.
Deklarata erdhi mes negociatave të ndërmjetësuara nga SHBA-ja që synojnë zgjatjen e armëpushimit midis Libanit dhe Izraelit dhe arritjen e një marrëveshjeje më të gjerë për të ndalur armiqësitë.
Një armëpushim 10-ditor hyri në fuqi më 16 prill dhe më vonë u zgjat dy herë, së fundmi deri në mes të qershorit. Bisedimet vazhduan këtë javë në Washington, ku përfaqësuesit libanezë dhe izraelitë shqyrtuan përparimin dhe diskutuan një zgjatje të mundshme të mëtejshme.
Pavarësisht armëpushimit, sulmet ajrore izraelite dhe paralajmërimet për evakuim kanë vazhduar në disa pjesë të Libanit, ndërsa Hezbollahu ka akuzuar Izraelin për shkelje të vazhdueshme të marrëveshjes së armëpushimit.
Më shumë se 1,1 milion njerëz janë zhvendosur në Liban që nga përshkallëzimi i armiqësive në mars, sipas autoriteteve libaneze dhe agjencive të OKB-së.
Izraeli pushton zona në Libanin jugor, disa të mbajtura për dekada dhe të tjera të kapura gjatë konfliktit 2023-2024. Gjatë ofensivës aktuale, forcat izraelite përparuan më shumë se 10 kilometra (6.2 milje) në territorin libanez, duke shënuar inkursionin e tyre më të thellë që nga viti 2000.
Më shumë se 3.500 njerëz janë vrarë dhe mbi 10.000 janë plagosur në sulmet izraelite në të gjithë Libanin që nga 2 marsi, sipas zyrtarëve libanezë.