Kryetari i një komune në Liban mohon pretendimin e Netanyahut për aneksimin e fshatrave të krishterë

Lina Altawell
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Një kryetar komune në Liban ka hedhur poshtë pretendimin e kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, se disa fshatra të krishterë në jug të Libanit kanë kërkuar “të aneksohen” nga Izraeli, transmeton Anadolu.
“Kjo deklaratë është plotësisht e pavërtetë,” tha Hanna al-Amil, kryetar i Rmeiches, për agjencinë shtetërore libaneze të lajmeve NNA.
“Asnjë nga fshatrat e krishterë nuk e ka bërë këtë kërkesë, siç pretendon Netanyahu,” shtoi ai.
Rmeiche, ku jetojnë rreth 7.000 të krishterë maronitë, është fshati më jugor i Libanit dhe ndodhet në distriktin Bint Jbeil.
Netanyahu kishte pretenduar të dielën se disa fshatra të krishtera në Liban kanë kërkuar të aneksohen nga Izraeli për t’u mbrojtur nga Hezbollahu.
Një kërkesë e tillë “është krejtësisht jashtë diskutimit,” tha al-Amil, duke shtuar se 15 fshatra të krishtera tashmë i kanë mohuar këto pretendime izraelite.
“Fshatrat e krishtera janë zemra e Libanit, që rreh me patriotizëm, lidhje me tokën dhe identitetin libanez,” theksoi kryetari Hanna al-Amil.
Izraeli ka vazhduar pothuajse çdo ditë sulmet në Liban, pavarësisht një armëpushimi në fuqi dhe një marrëveshjeje të ndërmjetësuar nga SHBA-ja më 26 qershor, e cila parashikon tërheqje graduale të forcave izraelite nga e gjithë territori libanez, duke filluar nga dy zona pilot të paidentifikuara.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë më shumë se 4.300 persona dhe kanë plagosur mbi 12.000 të tjerë, sipas shifrave zyrtare.
Forcat izraelite vazhdojnë të mbajnë nën okupim zona në jug të Libanit, disa prej tyre të kontrolluara prej dekadash dhe të tjera të marra gjatë luftës së 2023–2024, ndërsa kanë avancuar më shumë se 10 kilometra brenda territorit libanez gjatë ofensivës së fundit.