Kryetari i Komitetit Ushtarak të NATO-s: Turqia luan një rol qendror për Aleancën

SELEN VALENTE
Kryetari i Komitetit Ushtarak të NATO-s, Admirali Giuseppe Cavo Dragone, tha se Turqia, të cilën ai e cilësoi si një aleat të fuqishëm dhe strategjik, luan një rol qendror për Aleancën me industrinë e saj të mbrojtjes, kapacitetin ushtarak dhe vendndodhjen gjeopolitike.
Cavo Dragone iu përgjigj pyetjeve të Agjencisë Anadolu në selinë në Bruksel përpara Samitit të 36-të të Kryetarëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s që do të mbahet në Ankara në datat 7-8 korrik, të organizuar nga Turqia.
Cavo Dragone, i cili e mori këtë detyrë në janar 2025, deklaroi se përshtypjet e tij të para ishin se NATO është një aleancë "e fortë dhe e shëndetshme" në pikën e saj aktuale dhe se ai e konfirmoi këtë vëzhgim pas 1.5 vjetësh.
"Sot mund të them se tani po ecim përpara. Në atë kohë ne zgjoheshim, ndërsa tani jemi në këmbë dhe po ecim. Sigurisht, nëse dëshironi, mund të diskutojmë nivelin e shpejtësisë sonë, por është e qartë se po ecim në drejtimin e duhur".
Duke deklaruar se të gjithë aleatët janë të vetëdijshëm për kërcënimet dhe kjo është arsyeja pse ata u angazhuan për më shumë investime në mbrojtje në Samitin e Hagës të vitit të kaluar, Cavo Dragone u shpreh: "Tani, përveç këtyre angazhimeve, ne shpresojmë t'i shohim të zbatohen. Mendoj se ky është qëndrimi i duhur. A e kemi arritur qëllimin? Jo. Ka edhe shumë gjëra që duhet të bëjmë, por besoj se po përparojmë në drejtimin e duhur", tha ai.
Cavo Dragone, ndërsa kryesonte Komitetin Ushtarak në një periudhë që dëshmoi transformime për Aleancën, tha se dallimet e mendimeve midis aleatëve mund të ngadalësojnë proceset, por avantazhet e kësaj i tejkalojnë disavantazhet.
"Aleanca përbëhet nga 32 demokraci dhe është normale që të ketë disa dallime mendimesh mes tyre. Madje mund të them se këto shtojnë vlerën për arritjen e konsensusit, bisedën, diskutimin dhe takimin në një pikë të përbashkët", vlerësoi ai.
Duke theksuar se edhe aleatët shohin se dallimet janë shumë më të vogla në krahasim me avantazhet që ofron sigurimi i besimit të ndërsjellë duke planifikuar së bashku, Cavo Dragone theksoi se "Besimi i ndërsjellë po forcohet çdo ditë. Harmonia është përgjegjësia ime më e rëndësishme. Ky është një element për të cilin duhet të kujdesemi dhe të forcojmë çdo ditë. Megjithatë, mendoj se jemi të suksesshëm në këtë".
Cavo Dragone përmblodhi pritshmëritë e tij nga Samiti i Ankarasë për sa i përket planifikimit ushtarak si më poshtë:
"Nga perspektiva ushtarake, hapat konkretë janë më të rëndësishëm për ne sesa deklaratat. Deklaratat janë të thjeshta, ajo për të cilën kemi nevojë janë efektet dhe rezultatet konkrete në terren. Prandaj, pritshmëria jonë më e madhe nga pikëpamja ushtarake është përmbushja e angazhimeve të marra. Në Samitin e Hagës u bënë premtime. Tani ato duhet të zbatohen. Sigurisht, nuk do të ishte realiste të pritej që çdo gjë të plotësohet brenda një viti. Megjithatë, duhet të hidhen hapa realë që do të tregojnë se idetë dhe deklaratat tani po shndërrohen në rezultate konkrete. Pres që të vazhdojë vendosmëria për të qenë pranë Ukrainës për aq kohë sa ajo ka nevojë. Edhe nga industria e mbrojtjes pres një zotim për ruajtjen e momentumit aktual pozitiv dhe shfrytëzimin e tij në mënyrën më të mirë të mundshme".
Duke iu referuar uljes së kontributeve ushtarake të SHBA-së në Evropë, Cavo Dragone nënvizoi se beson se Evropa mund ta plotësojë këtë boshllëk.
Cavo Dragone deklaroi se kjo tashmë është një detyrë që duhet bërë dhe tha: “Për mendimin tim, ky çekuilibër ishte i qartë një vit më parë dhe ne po punojmë për të riformuar qëndrimin tonë të mbrojtjes. Ka një angazhim më të madh për investime në strukturën e NATO-s. Sigurisht që ka fusha që kërkojnë kohë, këto nuk mund të arrihen brenda natës, por besoj se mund ta arrijmë këtë”.
Duke u shprehur se momentumi aktual duhet të ruhet, Cavo Dragone tha se “janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm sa i përket investimeve. Në të njëjtën kohë, është bërë përparim në marrjen e përgjegjësisë për mbrojtjen e territoreve tona. Mendoj se jemi në një pozicion të mirë. Besoj se Ankaraja do ta forcojë më tej këtë vendosmëri mes vendeve”, tha ai.
- "Mendoj se Turqia do të jetë një shembull për vendet e tjera aleate"
Kur u pyet për mendimet e tij mbi rolin e Turqisë brenda NATO-s, Cavo Dragone deklaroi: "Turqia është një aleate e fuqishme. Ajo ka ushtrinë e dytë më të madhe në Aleancë, dhe sigurisht që kjo është një forcë, por edhe vendndodhja e saj gjeografike është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ndodhet pikërisht në qendër të Detit të Zi, Mesdheut dhe Lindjes së Mesme. Si gjeografikisht ashtu edhe ushtarakisht, Turqia tashmë ndërmerr një rol shumë, shumë të rëndësishëm. Kohët e fundit vizitova objektet e industrisë së mbrojtjes. Ishte vërtet mbresëlënëse. Mund të them se më bëri shumë përshtypje.
Sipas vlerësimit tim, Turqia është një aleate e fuqishme dhe do të bëhet edhe më e fortë në të ardhmen. Gjithashtu mendoj se Turqia do të jetë një shembull për vendet e tjera aleate. Sepse për sa i përket investimeve në industrinë e mbrojtjes, shpejtësisë së prodhimit dhe aftësisë së dorëzimit, është vërtet në nivelin më të lartë. Gjeografikisht, Turqia mund të jetë e vendosur në kufirin e Aleancës, por në shumë fusha të rëndësishme, është pikërisht në zemër të Aleancës. Ne i besojmë Turqisë dhe jemi të kënaqur ta shohim atë si aleatin tonë".
Cavo Dragone, theksoi se shqetësimet e sigurisë së Turqisë duhet të adresohen gjithashtu në bazë të besimit midis aleatëve. "Nëse mund të vazhdojmë t'i besojmë njëri-tjetrit, siç bëjmë sot, mendoj se ky është çelësi për të gjithë Aleancën. '32' nuk është vetëm një numër. Nëse mund të përfitojmë vërtet nga mundësitë që ofron, kjo do të thotë shumë më tepër se kaq", shtoi ai.