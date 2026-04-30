Kryeprokurori i GJNP-së, Khan mohon akuzat për sjellje të pahijshme: Jam i pafajshëm

Berk Kutay Gökmen
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Kryeprokurori i Gjykatës Ndërkombëtare Penale (GJNP), Karim Khan i cili doli me pushim në maj 2025 mes një hetimi të OKB-së për akuzat për sjellje të pahijshme seksuale, tha se është "liruar nga akuzat", transmeton Anadolu.
Khan i tha Zeteo-s në një intervistë të lëshuar të mërkurën se hetimi nuk gjeti "sjellje të keqe ose abuzim të autoritetit" dhe se atij duhet t'i lejohet të kthehet në punë.
"E kam lexuar raportin e OKB-së. E kam lexuar gjetjet e gjyqtarëve. Dhe në raportin e OKB-së ka 137 gjetje, asnjë nga këto gjetje nuk bën përcaktime ose nuk bën gjetje të sjelljes që mund të karakterizohen si të papërshtatshme në asnjë mënyrë, formë apo formë", tha ai.
Në mars, një panel prej tre gjyqtarësh arriti në përfundimin unanim në një mendim këshillimor se rezultatet e hetimit të OKB-së "nuk përcaktojnë sjellje të keqe ose shkelje të detyrës sipas kuadrit ligjor përkatës", sipas "Middle East Eye".
Megjithatë, çështja ende nuk është mbyllur.
"Jam thjesht i shqetësuar pse nuk po mbyllet menjëherë. Dhe i gjithë ky proces është i ri. Gjërat janë sajuar gjatë rrugës. Dhe mendoj se tani nuk bëhet më fjalë për akuzat. Bëhet fjalë për një proces dhe hartimin e një procesi, duket se disa vende duhet të arrijnë një rezultat të caktuar dhe kjo është e kundërta e asaj që nënkupton procesi i rregullt ligjor", tha ai.
"Unë bashkëpunova me procesin dhe procesi më shfajësoi", shtoi Khan.
Hetimi u porosit nga kreu i Asamblesë së Shteteve Palë, organi drejtues i GJPN-së, në nëntor 2024, pasi një anëtar i zyrës së Khan-it e akuzoi atë për sjellje të pahijshme seksuale. Gushtin e kaluar, një grua e dytë doli përpara, duke pretenduar se prokurori kishte abuzuar me autoritetin e saj ndërsa ajo punonte për të.
Akuzat erdhën ndërsa Zyra e Khan-it po ndiqte një hetim për krime lufte dhe gjenocid të dyshuar nga zyrtarët dhe forcat izraelite në Gaza dhe territorin e pushtuar palestinez.
Në maj 2024, Khan njoftoi se do të ngrinte urdhër-arreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ministrin e tij të atëhershëm të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për "përgjegjësi penale" për krime lufte të dyshuara dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Gjatë intervistës, Khan tha se senatori amerikan Lindsey Graham i tha në një konferencë telefonike në maj 2024 se GJNP-ja “është për Afrikën dhe banditë si Putini” dhe jo për “demokraci” si Izraeli dhe SHBA-ja.