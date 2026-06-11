Kryeprlamentari iranian paralajmëron SHBA-në: Vendimet impulsive do të kenë pasoja të rënda

Mohammad Sio
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Kryetari i Parlamentit të Iranit, Mohammad Bagher Qalibaf, paralajmëroi të enjten presidentin amerikan Donald Trump se “strategjitë e gabuara dhe vendimet impulsive” do të kenë “pasoja të rënda” për Washingtonin, pas kërcënimeve amerikane për marrjen e ishullit Kharg të Iranit dhe zonave të tjera kyç të infrastrukturës së naftës, transmeton Anadolu.
“Strategjitë e gabuara dhe vendimet impulsive do ta kthejnë gjithë situatën për keq, do të shpërthejnë infrastrukturën energjetike dhe tregjet dhe do të krijojnë një moçal të pafund në të cilin do të mbeteni të bllokuar për vite me radhë”, tha Qalibaf në një postim në platformën amerikane X.
“Do të shihni një Iran tjetër”, paralajmëroi ai.
Trump shkroi në platformën e tij Truth Social herët të enjten se “Shtetet e Bashkuara do ta godasin Iranin… shumë rëndë sonte”.
“Në një moment jo shumë të largët në të ardhmen, ne do të marrim ishullin Kharg dhe pika të tjera të infrastrukturës së naftës, dhe do të marrim kontroll të plotë të tregjeve të tyre të naftës dhe gazit, njësoj siç kemi bërë me Venezuelën”, shtoi ai.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha të enjten se forcat amerikane kishin kryer sulme shtesë “vetëmbrojtëse” ndaj disa objektivave në Iran.
Nga ana e saj, Garda Revolucionare e Iranit (IRGC) tha se 18 objektiva të mëdha ushtarake amerikane ishin goditur në bazat ajrore Ali Al Salem dhe Ahmad Al Jaber në Kuvajt, në bazën ajrore Sheikh Isa në Bahrein dhe në një bazë që strehon avionë luftarakë amerikanë në Jordani.
Përshkallëzimi i fundit ka rritur tensionet rajonale pas sulmeve amerikane në jug të Iranit dhe njoftimit të Teheranit për mbylljen e Ngushticës së Hormuzit për lundrim detar.