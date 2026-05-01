Kryepeshkopi grek: Sulmet ndaj klerikëve kërcënojnë praninë e krishterë në Tokën e Shenjtë

Lina Altawell
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Kryepeshkopi Atallah Hanna, kreu i Sebastia-s i Kishës Ortodokse Greke në Kuds, të premten dënoi një sulm të mëparshëm të okupuesit izraelit ndaj një murgeshe në qytet, duke paralajmëruar se incidente të tilla pasqyrojnë shqetësime në rritje mbi të ardhmen e pranisë së krishterë në Tokën e Shenjtë, transmeton Anadolu.
Hanna tha në Facebook se "sulmi ndaj një murgeshe në qytetin e Kudsit vjen mes shkeljeve në rritje kundër institucioneve të krishtera në qytet".
Ai shtoi se "kjo pasqyron shqetësime në rritje rreth të ardhmes së pranisë historike të krishterë në Tokën e Shenjtë".
Në postim, të shoqëruar me një video, ai paralajmëroi se sulme të tilla "nuk janë më incidente të izoluara, por pjesë e një modeli të përsëritur që kërcënon praninë e krishterë", duke bërë thirrje për veprime ndërkombëtare për t'i ndaluar ato.
Një murgeshë u plagos të martën në një sulm të kryer nga një okupues izraelit në Kudsin Lindor të pushtuar dhe u dërgua në spital për trajtim, sipas një videoje të qarkulluar që dokumenton gjerësisht incidentin.
Portali i lajmeve Times of Israel tha se murgesha punon në Shkollën Franceze Biblike dhe Arkeologjike, pa dhënë detaje të mëtejshme rreth identitetit ose kombësisë së saj.
Qindra klerikë dhe murgesha nga e gjithë bota shërbejnë në kisha dhe institucione fetare në Kudsin Lindor të pushtuar.
Vitet e fundit është parë një rritje e dukshme e sulmeve nga izraelitët ndaj klerikëve të krishterë dhe myslimanë dhe vendeve fetare në Kuds.
Kishat në Kuds u kanë bërë vazhdimisht thirrje autoriteteve izraelite të veprojnë me vendosmëri për të ndaluar sulme të tilla.