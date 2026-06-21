Kryeparlamentari turk do të presë samitin parlamentar të NATO-s në Stamboll

Kemal Karadağ
21 qershor 2026•Përditësim: 21 qershor 2026
Kryetari i Parlamentit të Turqisë, Numan Kurtulmus, do të presë samitin parlamentar të NATO-s në Stamboll më 28 dhe 29 qershor, transmeton Anadolu.
Samiti do të mbledhë kryetarët e parlamenteve dhe drejtuesit e delegacioneve nga vendet anëtare të NATO-s, përpara samitit të liderëve, i cili është planifikuar të mbahet në kryeqytetin Ankara më 7 dhe 8 korrik.
Parlamenti i Turqisë njoftoi se takimi në Stamboll pritet të ndiqet nga kryetarë parlamentesh dhe drejtues delegacionesh nga 32 vendet anëtare të aleancës, si dhe nga presidenti i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, Marcos Perestrello, anëtarë të Byrosë së Asamblesë Parlamentare të NATO-s dhe përfaqësues të tjerë të lartë.
I organizuar nga Asambleja Parlamentare e NATO-s në bashkëpunim me vendet pritëse që nga viti 2024, samiti shërben si një platformë konsultimesh dhe shkëmbimi pikëpamjesh në nivel parlamentar para takimit të liderëve të NATO-s.
Veprimtaria gjithashtu synon të forcojë koordinimin dhe dialogun parlamentar mes vendeve aleate.
Takimi i Stambollit do të jetë samiti i tretë parlamentar i NATO-s, pas mbledhjeve të mëparshme të zhvilluara në SHBA dhe Belgjikë.
Seanca e samitit të kryetarëve të parlamenteve të NATO-s është planifikuar të mbahet më 29 qershor në Pallatin Dolmabahçe, ku kryetarët e parlamenteve dhe drejtuesit e delegacioneve pritet t’u drejtohen pjesëmarrësve.
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, pritet të takohet me pjesëmarrësit gjatë drekës zyrtare të organizuar në kuadër të samitit dhe të mbajë një fjalim.
Pjesëmarrësit gjithashtu do të vizitojnë Qendrën Kombëtare të Teknologjisë Baykar, ku do të informohen mbi aktivitetet e kompanisë, projektet e teknologjisë së mbrojtjes dhe nismat inovative.