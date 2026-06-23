Kryeparlamentari iranian: Irani u largua nga bisedimet në Zvicër pas kërcënimeve të Trumpit

Mohammad Sio
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Kryetari i Parlamentit iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, i cili udhëhoqi ekipin negociator iranian, tha të hënën se u largua nga bisedimet në Zvicër pasi Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, lëshoi kërcënime gjatë negociatave, njoftoi agjencia iraniane e lajmeve Tasnim, transmeton Anadolu.
Duke folur për negociatat që u zhvilluan të dielën, Qalibaf tha se Irani kishte hyrë në bisedime duke ruajtur kundërshtimin e tij ndaj dialogut të drejtpërdrejtë me SHBA-në.
“Ne kemi parime dhe deri më tani nuk kemi dashur kurrë të jemi pjesë e të njëjtit dialog me amerikanët”, tha ai.
Sipas Qalibaf, ndërmjetësit kishin këmbëngulur se mbledhja shënonte fillimin e bisedimeve, por pala iraniane e bëri të qartë se do të merrte pjesë vetëm në negociata dhe jo në diskutime të drejtpërdrejta me SHBA-në.
“Në mes të bisedimeve, kuptova se Trump kishte lëshuar kërcënime kundër presidentit dhe ekipit negociator”, tha ai.
Ai tha se e ngriti çështjen me nënpresidentin e SHBA-së, JD Vance, duke argumentuar se vërejtjet shkelnin memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar nga të dy palët.
"I thashë Vances se ne jemi këtu në bisedime dhe se klauzola e parë e mirëkuptimit të nënshkruar ndalon kërcënimet dhe përdorimin e forcës. Por presidenti juaj kërcënoi sot," tha ai.
“Duhet ta dini se ne kurrë nuk negociojmë nën kërcënime apo forcë”, tha kryeparlamentari iranian.
Qalibaf tha se delegacioni iranian më pas përfundoi takimin dhe u largua. “Ne i përfunduam bisedimet, u larguam nga takimi dhe nuk u kthyem”, tha ai.
Sipas Qalibaf, pala amerikane më vonë kërkoi një takim tjetër me ndërmjetësit të pranishëm, por Teherani e hodhi poshtë propozimin.
“Pala amerikane këmbënguli që të zhvillohej një takim tjetër në prani të ndërmjetësve, gjë që ne e refuzuam”, tha ai.
Kryetari i Parlamentit iranian shtoi se ndërmjetësit nga Katari dhe Pakistani u takuan më vonë me delegacionin iranian.
“Ndërmjetësuesit e Katarit dhe Pakistanit erdhën tek ne dhe ne u thamë se do të flisnim me ju, por nuk do të flisnim me palën amerikane”, tha Qalibaf.
Ai tha se diskutimet zgjatën rreth 80 minuta dhe përfunduan me një deklaratë të lëshuar nga ndërmjetësit nga Pakistani dhe Katari.
Të dielën, Trump i kërkoi Iranit që "të ndalojë menjëherë përfaqësuesit e tyre shumë të paguar në Liban që shkaktojnë telashe", ose SHBA-ja do ta godiste Teheranin "përsëri shumë fort".
“Nëse nuk e bëjnë, ne do ta godasim përsëri Iranin shumë fort, ashtu siç bëmë javën e kaluar, vetëm më fort”, shkroi Trump në platformën e tij “Truth Social”.
Sipas Fox News, Trump foli gjithashtu me iranianët gjatë natës dhe paralajmëroi se nëse mbyllin Ngushticën e Hormuzit, "nuk do të keni një vend".
Irani dhe SHBA-ja njoftuan më 14 qershor se kishin arritur një mirëkuptim prej 14 pikash të ndërmjetësuar nga Pakistani, me qëllim përfundimin e luftës dhe adresimin e mosmarrëveshjeve të pazgjidhura përmes dialogut dhe negociatave.
Memorandumi, i njohur si Mirëkuptimi i Islamabadit, hyri në fuqi më 18 qershor pasi u nënshkrua në mënyrë elektronike nga presidenti iranian, Masoud Pezeshkian dhe ai i SHBA-së, Donald Trump.
Marrëveshja përfshin dispozita që lidhen me përfundimin e luftës, duke përfshirë Libanin, rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe heqjen e bllokadës detare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit.