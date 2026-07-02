Kryeparlamentari iranian bën thirrje për pjesëmarrje publike në funeralin e ish-udhëheqësit suprem

Lina Altawell
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Kryetari i Parlamentit të Iranit, Mohammad Bagher Ghalibaf, i bëri thirrje publikut sot të marrë pjesë në ceremonitë mortore për ish-udhëheqësin suprem, Ajatollah Ali Khamenei, duke e përshkruar ngjarjen si një demonstrim të unitetit kombëtar, sipas Press TV iranian, transmeton Anadolu.
Në një mesazh për publikun, Ghalibaf bëri thirrje gjithashtu për hakmarrje për vrasjen e Khameneit, duke thënë se iranianët nuk duhet të qëndrojnë të heshtur përballë asaj që ai e përshkroi si agresion.
Ceremonitë e funeralit publik janë planifikuar të fillojnë të shtunën në orën 6 të mëngjesit me orën lokale në xhaminë "Mosalla" të Teheranit, sipas autoriteteve iraniane.
Khamenei pritet të varroset më 9 korrik në faltoren e Imam Rezait në Mashhad. Ai u vra më 28 shkurt, ditën e parë të luftës amerikano-izraelite kundër Iranit.