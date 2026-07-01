Kryeparlamentari Gashi takohet me homologun gjeorgjian në Tbilisi

Shpetim Hiseni
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, gjatë vizitës zyrtare në Gjeorgji, ka realizuar takim me kryetarin e Parlamentit të Gjeorgjisë, Shalva Papuashvili, me fokus në forcimin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve, transmeton Anadolu.
Sipas një njoftimi të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Gashi, i cili është shoqëruar nga një delegacion parlamentar, ka shprehur falënderime për mikpritjen dhe ka vlerësuar se vizita paraqet mundësi për vendosjen e bazave për thellimin e bashkëpunimit të mëtejshëm ndërmjet dy parlamenteve dhe dy vendeve.
Ai ka përshëndetur gjithashtu vendimin për heqjen reciproke të vizave, e cila ka hyrë në fuqi në shtator të vitit 2021, duke e cilësuar si hap të rëndësishëm për afrimin e marrëdhënieve dhe forcimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme.
Nga ana e tij, Papuashvili ka shprehur mirënjohje për mbështetjen që Maqedonia e Veriut i jep Gjeorgjisë në aspektin e integritetit territorial dhe sovranitetit, duke theksuar rëndësinë e paqes dhe stabilitetit të bazuar në të drejtën ndërkombëtare.
Të dy bashkëbiseduesit kanë theksuar nevojën për intensifikimin e bashkëpunimit parlamentar përmes grupeve të bashkëpunimit dhe komisioneve parlamentare, si dhe shkëmbimit të përvojave në punën legjislative.
Gjatë vizitës, Gashi është nënshkruar në Librin e Mysafirëve të Nderuar në Parlamentin e Gjeorgjisë dhe ka theksuar se urat e miqësisë ndërtohen përmes diplomacisë parlamentare. Ai gjithashtu ka vendosur lule në Monumentin Përkujtimor të Heronjve të rënë për integritetin territorial të Gjeorgjisë.