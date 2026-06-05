Kryeparlamentari Gashi: Bashkëpunimi rajonal, thelbësor për përshpejtimin e integrimit evropian

Shpetim Hiseni
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi theksoi rëndësinë e bashkëpunimit parlamentar dhe integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor, transmeton Anadolu.
Duke folur në Konferencën e 23-të të KOSAP-it (Komitetet e Çështjeve të Integrimit Evropian të Vendeve Pjesëmarrëse në Procesin e Stabilizim-Asociimit të Evropës Juglindore) në qytetin e Strugës, Gashi falënderoi ambasadorët dhe përfaqësuesit e institucioneve evropiane dhe rajonale për pjesëmarrjen në konferencë, duke vlerësuar KOSAP-in si platformë të rëndësishme për shkëmbimin e qëndrimeve ndërmjet parlamenteve.
Ai theksoi se zgjerimi i Bashkimit Evropian është një nga politikat kyç për stabilitetin, sigurinë dhe prosperitetin e kontinentit evropian, duke shtuar se vendet e Ballkanit Perëndimor i përkasin BE-së nga aspekti i vlerave, historisë dhe gjeografisë.
Gashi vuri në dukje se bashkëpunimi rajonal dhe ndërlidhja janë thelbësore për përshpejtimin e integrimit evropian, veçanërisht në kushtet e sfidave gjeopolitike dhe ekonomike globale. Ai theksoi rolin strategjik të Maqedonisë së Veriut në avancimin e ndërlidhjes infrastrukturore dhe transportuese në rajon, duke e cilësuar atë si faktor për stabilitet dhe zhvillim ekonomik.
Kryetari i Kuvendit nënvizoi se zgjerimi i BE-së është instrument për forcimin e paqes, demokracisë dhe sundimit të ligjit, si dhe për rritjen e stabilitetit në fqinjësinë evropiane. Gashi theksoi rëndësinë e parlamenteve kombëtare në procesin e integrimit, duke kërkuar efikasitet legjislativ, mbikëqyrje efektive dhe dialog të vazhdueshëm me qytetarët.
Në fund, ai bëri thirrje për dialog konstruktiv dhe konsensus politik për agjendën evropiane. Në konferencë marrin pjesë delegacione parlamentari nga vendet e Ballkanit Perëndimor si dhe nga Turqia dhe Greqia.