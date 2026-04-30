Kryeministrja japoneze kërkon ndihmën e Iranit për të siguruar që anijet të lundrojnë në mënyrë të sigurt në Hormuz

Saadet Gökce
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Kryeministrja japoneze, Sanae Takaichi, të enjten pretendohet se ka kërkuar ndihmën e Iranit për të siguruar që anijet të mund të lundrojnë në mënyrë të sigurt nëpër Ngushticën e Hormuzit, raportoi transmetuesi publik NHK, transmeton Anadolu.
Komentet e saj u raportuan të jenë bërë në një telefonatë, e dyta me Presidentin iranian, Masoud Pezeshkian, që nga fillimi i konfliktit në Lindjen e Mesme.
"Takaichi me sa duket kërkoi ndihmën e Iranit për të siguruar që anijet e të gjitha kombeve të lundrojnë në mënyrë të sigurt nëpër ngushticë," tha lajmi.
Takaichi të mërkurën tha gjithashtu se Tokio do të vazhdojë t'i kërkojë Iranit të "sigurojë që të gjitha anijet, përfshirë anijet e mbetura të lidhura me Japoninë, të mund të kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit lirisht dhe në mënyrë të sigurt".
Më shumë se 40 anije të lidhura me Japoninë mbeten në Gjirin Persik, sipas mediave japoneze.
Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës rrjedh afërsisht një e pesta e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm global, është përballur me ndërprerje të mëdha që nga fillimi i marsit pas ofensivës së përbashkët të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit më 28 shkurt.
Një armëpushim është në fuqi, por trafiku detar në zonë mbetet shumë i kufizuar.