Kryeministrja italiane: Tensionet SHBA-Spanjë për NATO-n nuk janë "pozitive"

Necva Taştan Sevinç
24 Prill 2026•Përditësim: 24 Prill 2026
Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, bëri thirrje për forcimin e NATO-s dhe paralajmëroi kundër përçarjeve brenda aleancës, duke thënë se tensionet mes SHBA-së dhe Spanjës nuk janë "pozitive", raporton Anadolu.
"Nuk i shoh tensionet për NATO-n si pozitive; ato duhet të forcohen" tha ajo, duke folur me gazetarët në margjinat e një samiti joformal të BE-së në Qipron greke.
"Besoj se duhet të punojmë për të forcuar NATO-n, për të forcuar shtyllën evropiane të aleancës, një shtyllë evropiane që duhet të jetë plotësuese", tha ajo.
Komentet e saj vijnë mes debateve në rritje brenda NATO-s për shpenzimet e mbrojtjes dhe ndarjen e barrës, si dhe prioriteteve të ndryshme kombëtare mes shteteve anëtare.
Meloni theksoi se forcimi i kohezionit të NATO-s duhet të mbetet prioritet, veçanërisht ndërsa Evropa përballet me sfida të shumta sigurie.
Sa i përket marrëdhënieve me Washingtonin, ajo tha se lidhjet mbeten të qëndrueshme pavarësisht mosmarrëveshjeve të fundit.
"Nuk kam folur me Donald Trump, por marrëdhëniet me SHBA-në janë gjithmonë të forta" tha ajo.
Duke folur për shpenzimet e mbrojtjes, Meloni vuri në dukje se megjithëse investimet ushtarake mbeten të rëndësishme, qeveritë duhet të balancojnë edhe sfida të tjera urgjente.
"Shpenzimet e mbrojtjes mbeten të rëndësishme, por nëse kemi problemin e energjisë, e kuptoni se ekziston një prioritet që fatkeqësisht vjen i pari" tha ajo, duke shtuar se politikat duhet të përshtaten me një kontekst në ndryshim.
Sa i përket Rusisë, Meloni tha se i takon Moskës të ndërmarrë hapa drejt uljes së tensioneve, veçanërisht në kontekstin e pjesëmarrjes së mundshme në forume ndërkombëtare.
"Duhet t'i kërkojmë Putinit të ndërmarrë hapa përpara, jo ne të bëjmë hapa drejt tij" tha ajo, duke argumentuar se vendet perëndimore tashmë kanë bërë përpjekje për të angazhuar Rusinë në muajt e fundit.
Duke iu kthyer Lindjes së Mesme, Meloni bëri thirrje për ruajtjen e një pranie ndërkombëtare përgjatë kufirit Izrael-Liban, duke theksuar rolin e mundshëm të Italisë.
"Një prani ndërkombëtare në kufirin mes Izraelit dhe Libanit është e nevojshme. Roli i Italisë mund të bëjë diferencën. Duhet të gjejmë një kornizë ligjore" tha ajo, duke iu referuar të ardhmes së Forcës së Përkohshme të OKB-së në Liban (UNIFIL).