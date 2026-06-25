Kryeministrja italiane shpreh solidaritet me Venezuelën pas tërmeteve vdekjeprurëse

İlayda Çakırtekin
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni shprehu solidaritet me Venezuelën pas tërmeteve vdekjeprurëse dhe konfirmoi koordinimin e vazhdueshëm për aktivizimin e kanaleve të ndihmës humanitare, transmeton Anadolu.
"Duke ndjekur me shqetësim të thellë pasojat e tërmetit të fuqishëm që goditi Venezuelën, shpreh, në emër të qeverisë, solidaritetin dhe afërsinë më të sinqertë me autoritetet dhe popullin venezuelas", tha Meloni përmes platformës sociale amerikane X.
Ajo konfirmoi se janë në kontakt të vazhdueshëm me Ministrinë e Jashtme dhe Mbrojtjen Civile "për të aktivizuar menjëherë të gjitha kanalet e ndihmës dhe asistencës humanitare" për qytetarët jashtë vendit.
Të mërkurën vonë, presidentja në detyrë e Venezuelës, Delcy Rodriguez, shpalli gjendje të jashtëzakonshme kombëtare pas një serie të fuqishme tërmetesh që goditën bregdetin verior të Karaibeve të vendit, duke shkaktuar dëme të mëdha dhe paralajmërime për cunami në rajon.
Të paktën 32 persona kanë humbur jetën nga tërmetet e njëpasnjëshme dhe rreth 700 të tjerë janë lënduar, njoftoi Rodriguez më herët të enjten.