Kryeministri spanjoll njofton përfundimin e emergjencës kombëtare për shkak të zjarreve në Avila të Madridit

İlayda Çakırtekin
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Kryeministri spanjoll, Pedro Sanchez njoftoi të enjten përfundimin e gjendjes së jashtëzakonshme kombëtare që ishte vendosur për shkak të zjarreve masive në Avila dhe Madrid, transmeton Anadolu.
Sanchez njoftoi fundin e emergjencës kombëtare në Avila dhe Madrid dhe tha se situata ishte ulur në nivelin operacional 2 ndërsa foli nga Posta e Komandës së Avancuar në Avila, sipas El Pais.
Ai theksoi se reagimi ndaj zjarreve që preknin zona të mëdha të vendit kishte qenë "arsyeshëm i suksesshëm dhe efektiv".
Megjithëse zjarret në Avila dhe Madrid janë stabilizuar, përpjekjet për t'i frenuar ato së bashku me një zjarr tjetër të stabilizuar në Toledo vazhdojnë të enjten për të parandaluar shpërthimet ndërsa vendi po përgatitet për një valë të re të të nxehtit.