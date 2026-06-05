Kryeministri polak i bën thirrje Ukrainës të zgjidhë mosmarrëveshjen historike

Şeyma Erkul Dayanç
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Kryeministri polak, Donald Tusk, i ka bërë thirrje Ukrainës që të trajtojë mosmarrëveshjen mbi trashëgiminë e një lëvizjeje nacionaliste të kohës së luftës, duke theksuar se kjo çështje ka krijuar një “krizë besimi” midis dy vendeve, transmeton Anadolu.
“U kam sugjeruar ukrainasve që ta marrin seriozisht këtë krizë të dukshme besimi”, u tha Tusk gazetarëve.
Siç raporton transmetuesi polak TVP, Tusk tha se e kupton dëshirën e Ukrainës për të nderuar ata që i rezistuan sundimit sovjetik, por vuri në pikëpyetje njohjen e figurave të lidhura me një çështje historike që mbetet e diskutueshme mes dy vendeve.
“Ata e shkaktuan këtë problem, le ta gjejnë vetë zgjidhjen”, tha ai.
Duke riafirmuar mbështetjen e Polonisë për Ukrainën në luftën e saj kundër Rusisë, Tusk tha se Kievi duhet t’i marrë seriozisht shqetësimet e Varshavës.
“Nëse jo, kjo do të thotë se marrëdhëniet tona nuk do të udhëhiqen nga empatia, por nga biznesi i vështirë”, tha Tusk.
Komentet e tij erdhën teksa zyrtarë polakë dhe ukrainasë u takuan në Varshavë për bisedime, ku mosmarrëveshja historike ishte ndër çështjet e diskutuara.