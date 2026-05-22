Kryeministri Pashniyan: Armenia nuk është e përfshirë në veprime anti-ruse

Kanyshai Butun
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Kryeministri i Armenisë, Nikol Pashinyan tha sot se Jerevani nuk është përfshirë në veprime anti-ruse, transmeton Anadolu.
Deklarata pasoi akuzat e sekretarit të Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Sergei Shoigu se Armenia ka ndërmarrë veprime "armiqësore" dhe "në kundërshtim me frymën e marrëdhënieve të saj aleate" me Moskën, duke përmendur pranimin e Jerevanit në Gjykatën Ndërkombëtare Penale, ekstradimin e shtetasve rusë në vende të treta, "përkeqësimin e qëllimshëm të kushteve për operatorët ekonomikë rusë" dhe "përdorimin e platformës në Samitin e Komunitetit Politik Evropian në Jerevan nga regjimi i Kievit për të kërcënuar Federatën Ruse".
Në një konferencë për media, Pashinyan tha: "Ka shumë njerëz që duan krizë në marrëdhëniet ruso-armene", raportoi agjencia shtetërore e lajmeve Armenpress. Duke iu drejtuar anëtarësimit të Armenisë në Bashkimin Ekonomik Euroaziatik (EAEU), ai tha se vetëm Jerevani mund të vendosë nëse do të qëndrojë apo do të largohet nga blloku.
"Ne mund të diskutojmë çdo pyetje që lind dhe supozoj se partnerët tanë mund të kenë disa, dhe ne do t'u përgjigjemi të gjithave me durim", tha ai. Lidhur me vizitën e presidentit ukrainas, Volodymyr Zelenskyy në Armeni në fillim të majit për Samitin e Komunitetit Politik Evropian, Pashinyan tha se Jerevani nuk është aleat i Rusisë në çështjen e Ukrainës.
"Ata thonë se presidenti i Ukrainës vizitoi Armeninë. Më falni, a nuk duhej ta vizitonte Armeninë? Kur Armenia ishte në konflikt me Azerbajxhanin, a nuk e vizitoi presidenti i Azerbajxhanit Rusinë?", pyeti Pashinyan.
Armenia priti dhjetëra udhëheqës në fillim të majit, përfshirë Zelenskyy-n, për Samitin e Komunitetit Politik Evropian, së bashku me një samit të veçantë BE-Armeni në kryeqytetin Jerevan.
Duke iu drejtuar samitit, Zelenskyy paralajmëroi se dronët ukrainas mund të fluturonin mbi Moskë më 9 maj, kur Rusia do të mbante paradën ushtarake që shënonte 81-vjetorin e fitores në Luftën e Dytë Botërore.
Pas ngjarjes, ambasadori i Armenisë në Moskë u thirr për shkak të vërejtjeve të Zelenskyy-t dhe u informua për "papranueshmërinë kategorike" të dhënies së një platforme presidentit ukrainas për të bërë atë që Moska e përshkroi si "kërcënim terrorist" kundër Rusisë.