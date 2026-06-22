Kryeministri pakistanez: Takimi i parë i komitetit të nivelit të lartë SHBA-Iran dha "përparim inkurajues"

Riyaz Khaliq Khaliq
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif tha të hënën se takimi i parë i komitetit të nivelit të lartë SHBA-Iran në Zvicër dha "progres inkurajues", duke përfshirë marrëveshjen për një udhërrëfyes drejt një marrëveshjeje përfundimtare brenda 60 ditëve, transmeton Anadolu.
“Diskutimet u mbajtën në një atmosferë pozitive dhe konstruktive dhe sollën përparim inkurajues, duke përfshirë marrëveshjen për një udhërrëfyes drejt një marrëveshjeje përfundimtare brenda 60 ditëve, krijimin e një Komiteti të Nivelit të Lartë për të ofruar mbikëqyrje politike dhe fillimin e bisedimeve të mëtejshme teknike”, tha Sharif në një deklaratë.
Takimi vendimtar në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit përfundoi në Burgenstock të dielën.
Sharif lavdëroi edhe një herë udhëheqjen e SHBA-së dhe Iranit për "angazhimin e tyre të vazhdueshëm" ndaj angazhimit konstruktiv.
Ai gjithashtu falënderoi "të gjitha vendet vëllazërore dhe mike" për mbështetjen e tyre të vlefshme në avancimin e këtij procesi historik.
“Në veçanti, dëshiroj të shpreh mirënjohjen time për vendin tonë vëlla Katar për mbështetjen e tij kritike në krijimin e kushteve të nevojshme që këto negociata të ecin përpara”, shtoi ai.
Ai më tej falënderoi qeverinë zvicerane për mikpritjen e këtyre bisedimeve.
"Pakistani do të vazhdojë të luajë rolin e tij të ndershëm dhe të sinqertë në avancimin e dialogut dhe diplomacisë drejt një zgjidhjeje paqësore dhe të qëndrueshme", tha Sharif.