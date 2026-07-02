Kryeministri pakistanez Sharif do të marrë pjesë në funeralin e Khameneit

Faisal Mahmud
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif do të udhëtojë në Iran të premten për të marrë pjesë në funeralin e ish-liderit suprem të ndjerë të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, tha sot Ministria e Jashtme, transmeton Anadolu.
Duke folur në konferencën javore të Ministrisë së Jashtme, zëdhënësi Tahir Andrabi tha se Sharif do të shoqërohet nga ministri i Jashtëm Ishaq Dar, anëtarë të kabinetit federal dhe zyrtarë të tjerë të lartë të qeverisë. Sipas Andrabit, Sharif do të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të Khameneit dhe do t'i përcjellë ngushëllimet në emër të qeverisë dhe popullit të Pakistanit udhëheqjes iraniane dhe familjeve të viktimave.
Kryeministri pritet gjithashtu të riafirmojë solidaritetin e Pakistanit me atë që Andrabi e përshkroi si "kombi vëlla" gjatë një periudhe zie kombëtare. Afganistani do të përfaqësohet nga Mullah Abdul Ghani Baradar, zëvendëskryeministër për çështjet ekonomike, si dhe ministri i Jashtëm Amir Khan Muttaqi, sipas lajmeve të "Tolo"-s me bazë në Kabul.
Përgatitjet po zhvillohen në xhaminë "Mosalla" të Teheranit, vendi kryesor i lutjes në kryeqytet, për ceremoninë e varrimit të Khameneit. Ritet e funeralit publik janë planifikuar të fillojnë të shtunën, me vajtuesit që mblidhen nga ora 6 e mëngjesit me orën lokale për të mbajtur një minutë heshtje dhe për të ofruar ngushëllime.
Autoritetet iraniane planifikojnë të varrosin Khamenein më 9 korrik në faltoren e Imam Rezait në qytetin verilindor të Mashhadit.
Khamenei ishte në shënjestër të një sulmi të përbashkët SHBA-Izraelit në fillim të luftës që filloi më 28 shkurt. Më shumë se 3.300 njerëz, përfshirë nxënës shkolle, u vranë në sulmet pasuese të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, duke nxitur sulme hakmarrëse nga Teherani në të gjithë Lindjen e Mesme.
Luftimet përfunduan më 8 prill pasi Pakistani ndihmoi në sigurimin e armëpushimit. Një memorandum fillestar u nënshkrua në qershor ndërsa ndërmjetësit, përfshirë Katarin, vazhdojnë përpjekjet për të ndërmjetësuar një marrëveshje përfundimtare.