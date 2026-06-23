Kryeministri pakistanez: Raketat balistike nuk përfshihen në marrëveshjen SHBA-Iran, "nuk kanë qenë kurrë në tryezë"

Dildar Baykan Atalay
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, duke iu referuar memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar mes SHBA-së dhe Iranit, tha se ai nuk përfshin raketat balistike, të cilat nuk kanë qenë kurrë “në tryezë” dhe në rend dite dhe pala iraniane nuk ka dashur t’i diskutojë, transmeton Anadolu.
Sharif foli në një takim të delegacioneve në kuadër të vizitës së presidentit iranian Masoud Pezeshkian në Pakistan.
Duke iu referuar marrëveshjes së nënshkruar mes SHBA-së dhe Iranit me ndërmjetësimin e Pakistanit, Sharif përsëriti se “memorandumi i Islamabadit nuk përfshin raketat balistike. Ato nuk kanë qenë kurrë në tryezë, nuk kanë qenë kurrë në rend dite dhe pala iraniane nuk ka dashur kurrë t’i diskutojë”.
Sharif tha se në botë ka aktorë që përpiqen ta sabotojnë këtë marrëveshje, duke shtuar se “nuk duan që iranianët të rilindin nga hiri dhe të arrijnë kulmin e lavdisë së tyre”.
Duke folur për çështjen e raketave balistike, ai theksoi se “duhet të jetë e qartë se nuk mund të ketë standarde të dyfishta”.
“Nuk mund të thuhet se disa vende mund të kenë raketa balistike, ndërsa Irani jo. Nuk mund të pranohet një hipokrizi e tillë”, tha Sharif.
Ai gjithashtu vuri në dukje rolin e zyrtarëve pakistanezë në procesin e nënshkrimit të marrëveshjes dhe falënderoi Katarin, Arabinë Saudite, Turqinë dhe Egjiptin për mbështetjen e tyre.
“Pakistani do të vazhdojë rolin e tij ndërmjetësues deri në arritjen e një paqeje të qëndrueshme, në kushte që respektojnë nderin dhe dinjitetin”, tha ai.