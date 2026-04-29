Kryeministri pakistanez: Përpjekjet diplomatike për Lindjen e Mesme po vazhdojnë

Islam Uddin
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, tha të mërkurën se përpjekjet diplomatike për të lehtësuar tensionet në Lindjen e Mesme po vazhdojnë "në mënyrë të vazhdueshme", mes një ngërçi në bisedimet SHBA-Iran, transmeton Anadolu.
Duke iu drejtuar një mbledhjeje të kabinetit, Sharif tha se negociatat midis Washingtonit dhe Teheranit në fillim të këtij muaji, të cilat u pritën në Islamabad, zgjatën 21 orë, me Pakistanin që luajti një rol aktiv prapa skenave.
"Përpjekjet tona për paqe vazhdojnë në mënyrë të vazhdueshme dhe do të vazhdojnë", u tha Sharif ministrave të qeverisë.
Ai vlerësoi përpjekjet e ministrit të Jashtëm Ishaq Dar, Shefit të Shtabit të Ushtrisë, Marshallit Asim Munir dhe ministrit të Brendshëm Mohsin Naqvi, të cilët u takuan me të dyja palët dhe lehtësuan bisedimet.
Sharif tha se ai zhvilloi gjithashtu një takim të detajuar dy-orësh me ministrin e Jashtëm të Iranit, Abbas Araghchi, i cili vizitoi Islamabadin të premten dhe më pas u kthye shkurtimisht përsëri të dielën nga Muscat, përpara se të nisej për në Moskë.
Kryeministri pakistanez tha se Araghchi e siguroi atë se do t'i përgjigjet Pakistanit pas diskutimeve me udhëheqjen iraniane.
Duke theksuar ndikimin më të gjerë të krizës, ai paralajmëroi se rritja e çmimeve të naftës po shton presionet ekonomike globale. "Po përballemi me një situatë sfiduese", tha ai.
Sharif tha se Islamabadi kohët e fundit i ka shlyer Emirateve të Bashkuara Arabe një kredi prej 3,5 miliardë dollarësh dhe falënderoi Princin e Kurorës Saudite, Mohammed bin Salman, për ndihmën në këtë drejtim. Riadi kohët e fundit miratoi një kredi të re prej 3 miliardë dollarësh dhe zgjati një depozitë ekzistuese prej 5 miliardë dollarësh.
SHBA-ja dhe Izraeli filluan sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik dhe duke mbyllur Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim u njoftua më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, i ndjekur nga bisedimet në Islamabad më 11 prill, por një marrëveshje nuk mund të arrihej.
Trump më vonë tha se armëpushimi ishte zgjatur me kërkesë të Pakistanit, në pritje të një propozimi nga Teherani.
Thuhet se Irani ka propozuar të rihapë Ngushticën e Hormuzit, ndërsa i ka lënë pyetjet në lidhje me programin e tij bërthamor për negociata të mëvonshme.