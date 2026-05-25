Kryeministri pakistanez: Gjërat po lëvizin në drejtimin e duhur për paqen SHBA-Iran

Amir Latif Arain
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, tha të hënën se "gjërat po lëvizin në drejtimin e duhur" për t'i dhënë fund luftës midis SHBA-së dhe Iranit, transmeton Anadolu.
Në komentet e tij para takimit me homologun e tij kinez Li Qiang në Pekin, Sharif tha se ndërmjetësimi i vazhdueshëm i Islamabadit për të arritur një zgjidhje të negociuar midis dy palëve ndërluftuese ka treguar tashmë përparim dhe "gjërat po lëvizin në drejtimin e duhur".
Në deklaratën e transmetuar nga televizioni shtetëror pakistanez, ai tha se Pakistani luajti një "rol të sinqertë për të ndërmjetësuar midis SHBA-së dhe Iranit".
Sharif përshëndeti rolin e shefit të ushtrisë pakistaneze, Asim Munir, i cili, tha ai, mbeti në kontakt me udhëheqjen e të dyja palëve.
Munir ishte në Teheran javën e kaluar për të zhvilluar bisedime me udhëheqjen e lartë iraniane si pjesë e ndërmjetësimit të Islamabadit për t'i dhënë fund konfliktit në Lindjen e Mesme.
"Shpresojmë dhe lutemi që paqja të rivendoset dhe shumë punë është bërë tashmë", tha Sharif, duke falënderuar udhëheqjen kineze për mbështetjen e tyre ndaj përpjekjeve të ndërmjetësimit të Islamabadit.
"Mendoj se duhet të jemi vërtet bashkë, në mënyrë që bota në përgjithësi të jetë në paqe dhe biznesi të fillojë përsëri si zakonisht, sepse kjo krizë ka goditur jo vetëm ekonominë në rajon, por edhe komunitetin global", tha ai.