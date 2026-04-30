Kryeministri malajzian dënon "veprimet e dhunshme të Izraelit sionist" ndaj flotiljes për në Gaza

Islam Uddin
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Kryeministri i Malajzisë, Anwar Ibrahim dënoi sot atë që ai e përshkroi si "veprime të dhunshme të Izraelit sionist" kundër flotiljes humanitare që shkonte në Gaza, duke bërë thirrje për sigurinë dhe lirimin e menjëhershëm të aktivistëve të ndaluar, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X, Anwar denoncoi interceptimin izraelit ndaj Flotiljes Globale "Sumud" në ujërat ndërkombëtare, duke akuzuar Izraelin për shkelje të ligjit detar dhe minimizimin e parimeve humanitare.
"Dënoj veprimet e dhunshme të regjimit sionist të Izraelit kundër misionit humanitar të Flotiljes Globale 'Sumud' në ujërat ndërkombëtare, një shkelje e qartë e ligjit detar dhe një akt që i ngjan piraterisë që njollos parimet e njerëzimit universal", tha ai.
Anwar shtoi se incidenti i ngjan "akteve pirate" dhe u bëri thirrje të gjitha palëve të shmangin masat e ashpra kundër atyre që ishin në bord.
Malajzia ka kërkuar që siguria e të gjithë aktivistëve të garantohet, përfshirë 10 shtetas malajzianë që thuhet se janë ndaluar dhe u është ndërprerë komunikimi. Anwar tha se qeveria po koordinohet në mënyrë aktive me vendet aleate për të siguruar lirimin e tyre të shpejtë.
“Nuk do të rrimë duarkryq”, tha ai duke shtuar se administrata po punon nëpërmjet kanaleve diplomatike për të zgjidhur situatën. Kryeministri zbuloi se kishte qenë në kontakt me autoritetet përkatëse për të marrë përditësime mbi individët e ndaluar.
Ai akuzoi Izraelin se ka vepruar “barbarisht” duke synuar një mision që synon dhënien e ndihmës palestinezëve në Gaza, të cilët vazhdojnë të përballen me kushte të rënda humanitare.
Marina izraelite ndërpreu anijet nga flotilja të mërkurën vonë ndërsa ato po shkonin drejt Gazës për të thyer një bllokadë të gjatë në enklavë. Grupi tha se forcat izraelite rrethuan konvojin në ujërat ndërkombëtare pranë ishullit grek të Kretës, bllokuan komunikimet dhe sekuestruan 21 anije, duke shtuar se 17 anije arritën të shpëtonin dhe të hynin në ujërat greke pas incidentit.
Flotilja, që mbante ndihmë humanitare për Gazën, synon të thyejë bllokadën e Izraelit dhe të hapë një korridor humanitar nga deti. Lëvizja erdhi disa orë pasi mediat hebraike raportuan se Izraeli po përgatitej të ndërpresë flotiljen, e cila përfshin rreth 100 anije në total që transportonin gati 1.000 aktivistë nga disa vende.
Izraeli ka vendosur bllokadë në Rripin e Gazës që nga viti 2007, duke lënë rreth 1.5 milion nga afërsisht 2.4 milionë palestinezë të pastrehë, pasi shtëpitë e tyre u shkatërruan gjatë luftës.