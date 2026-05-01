Kryeministri libanez zotohet të rimarrë “çdo centimetër” të tokës së pushtuar dhe të nxisë rimëkëmbjen ekonomike

Mohammad Sıo
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Kryeministri libanez, Nawaf Salam, u zotua të premten të rimarrë "çdo centimetër" të territorit të pushtuar dhe për të çuar përpara përpjekjet e rimëkëmbjes ekonomike, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të postuar nga zyra e kryeministrit të Libanit në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X, Salam në një mesazh që shënon Ditën e Punës iu drejtua punëtorëve në të gjithë Libanin, duke pranuar vështirësitë me të cilat përballen shumë prej tyre në mes të një krize të zgjatur ekonomike.
"Unë e kuptoj shkallën e vuajtjeve që shumë prej jush po përjetojnë, nga humbja e vendeve të punës dhe rënia e fuqisë blerëse deri te presionet e përditshme që ju rëndojnë shumë", tha ai.
Salam u zotua se qeveria do të vazhdojë të punojë për të përmirësuar kushtet e jetesës, për të rikthyer tokën e pushtuar dhe për të ecur përpara me reformat.
"Ne do të vazhdojmë punën serioze për të përmirësuar kushtet tuaja të jetesës, për të rikthyer çdo centimetër të tokës sonë të pushtuar dhe për të çuar përpara përpjekjet e reformave dhe rimëkëmbjen ekonomike", tha ai.
Që nga viti 2019, Libani ka përjetuar një kolaps financiar të përshkruar nga Banka Botërore si një nga më të këqijtë në historinë moderne. Paundi libanez ka humbur më shumë se 98 për qind të vlerës së tij, duke u dobësuar nga rreth 1.500 në rreth 90.000 për dollar.
Salam shtoi se qeveria synon të krijojë mundësi të reja pune, të rivendosë stabilitetin dhe ta vendosë vendin në rrugën drejt "rimëkëmbjes së vërtetë".
Kriza ekonomike e Libanit është thelluar kohët e fundit, e përkeqësuar nga sulmet izraelite dhe zhvendosjet e vazhdueshme. Një përditësim i së mërkurës nga Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë dhe Programi Botëror i Ushqimit zbuloi se rreth 1,24 milionë njerëz - pothuajse një në katër të vlerësuar - pritet të përballen me pasiguri akute ushqimore në nivele krize midis prillit dhe gushtit 2026.
Raporti tha se dhuna dhe zhvendosja në rritje që nga fillimi i marsit kanë nxitur përkeqësimin e kushteve të sigurisë ushqimore.
Në përgjigje të hakmarrjes së Hezbollahut ndaj luftës së Iranit, Izraeli ka zhvilluar një ofensivë në Liban që nga 2 marsi, duke vrarë gati 2.600 njerëz dhe duke zhvendosur mbi 1 milion të tjerë.
Një armëpushim 10-ditor që filloi më 17 prill u zgjat më vonë deri më 17 maj, por Izraeli vazhdon ta shkelë atë çdo ditë përmes sulmeve ajrore dhe prishjes së shtëpive në Libanin jugor.
Në prill, ushtria izraelite njoftoi vendosjen e të ashtuquajturës "Vijë e Verdhë" në jug të lumit Litani, një kufi ideal që përcakton zonën që shtrihet deri në kufi si një "zonë tampon sigurie", në një hap që të kujton modelin e Gazës.
Izraeli thotë se zona ka për qëllim të parandalojë kthimin e banorëve të zhvendosur dhe të shënjestrojë çdo aktivitet të armatosur, duke e klasifikuar atë si një "zonë luftimi" që nuk i nënshtrohet marrëveshjeve të armëpushimit.