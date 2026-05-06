Kryeministri libanez: Libani kërkon paqe, jo normalizim me Izraelin

Mohammad Sıo
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Libani nuk po kërkon normalizim të marrëdhënieve me Izraelin, por synon të arrijë paqe, tha të mërkurën kryeministri libanez Naëaf Salam, transmeton Anadolu.
Duke folur për gazetarët, Salam tha se diskutimet për një takim të mundshëm me kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, janë “të parakohshme”, duke shtuar se “çdo takim i nivelit të lartë me palën izraelite kërkon përgatitje të mëdha”.
“Libani nuk po kërkon normalizim me Izraelin, por paqe. Kjo nuk është hera e parë që Libani angazhohet në negociata të drejtpërdrejta me Izraelin”, tha Salam.
Ai shtoi se konsolidimi i armëpushimit “do të formojë bazën për çdo raund të ri negociatash që mund të mbahet në Washington”, ndërsa theksoi se kushtet aktuale “ende nuk janë pjekur për të diskutuar takime në nivel të lartë”.
Salam tha se “kërkesa minimale e Libanit është një afat kohor për tërheqjen e Izraelit”, duke shtuar se autoritetet do të hartojnë një plan për vendosjen e armëve ekskluzivisht nën kontrollin e shtetit.
Zyrtarët libanezë dhe izraelitë zhvilluan dy raunde bisedimesh në Washington më 14 dhe 23 prill si pjesë e përgatitjeve për negociata të mundshme paqeje.
Më herët, një burim zyrtar libanez tha për Anadolu se një raund i tretë bisedimesh mes Bejrutit dhe Tel Avivit do të mbahet javën e ardhshme.
Pavarësisht një armëpushimi të shpallur më 17 prill dhe të zgjatur deri më 17 maj, ushtria izraelite vazhdon sulmet e përditshme në Liban dhe shkatërrimin e gjerë të shtëpive në dhjetëra fshatra, duke reflektuar shkatërrimet e saj të gjata në Gaza.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë të paktën 2.704 persona, kanë plagosur 8.311 dhe kanë zhvendosur më shumë se 1.6 milionë njerëz, rreth një e pesta e popullsisë.