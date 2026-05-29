Kryeministri libanez dënon sulmet izraelite në Tyre dhe Nabatieh: Përbëjnë “ndëshkim kolektiv”

Tarek Chouiref
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Kryeministri libanez, Nawaf Salam, tha të enjten se sulmet e vazhdueshme izraelite ndaj qyteteve jugore Tyre dhe Nabatieh, së bashku me shkatërrimin e monumenteve të tyre historike dhe kërcënimet ndaj banorëve, përbëjnë një "ndëshkim kolektiv" të dënuar sipas ligjit ndërkombëtar, transmeton Anadolu.
"Asgjë nuk mund të justifikojë sulmet e vazhdueshme që synojnë rajonet Tyre dhe Nabatieh dhe shkatërrimin e monumenteve të tyre historike, as kërcënimet e vazhdueshme kundër banorëve tanë paqësorë atje, as thirrjet e përsëritura që ata të largohen nga shtëpitë dhe mjetet e tyre të jetesës", tha ai në një deklaratë.
Salam tha se zhvillimet përforcojnë angazhimin e Libanit për një "armëpushim të menjëhershëm, tërheqje të plotë izraelite nga vendi ynë dhe shtrirjen e autoritetit shtetëror mbi të gjithë territorin libanez", duke u lejuar banorëve të zhvendosur të kthehen në shtëpi "të sigurt dhe me dinjitet".
Ai shtoi se qeveria libaneze po vazhdon përpjekjet për të mobilizuar mbështetjen arabe dhe ndërkombëtare për të arritur këto qëllime.
"Kjo është detyra jonë kombëtare dhe e drejta jonë e palëkundur që ne të mos bëjmë kompromis në asnjë rrethanë", tha ai.
Më vete, ministri libanez i Kulturës, Ghassan Salame, tha se kishte kontaktuar homologët e tij në mbarë botën dhe organizatat ndërkombëtare për të mbrojtur vendet arkeologjike në Libanin jugor, veçanërisht në Tyre dhe Kështjellën Beaufort.
Ai tha se disa nga vendet gëzojnë status të zgjeruar mbrojtjeje sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë (UNESCO) dhe duhet të mbrohen nga sulmet ajrore ose të artilerisë izraelite.
Më parë, ministri i Jashtëm libanez, Youssef Raggi, bëri thirrje gjithashtu për një ndalim të menjëhershëm të sulmeve izraelite në qytetin historik Tyre.
Komentet erdhën mes sulmeve të intensifikuara izraelite në qytetin jugor libanez, i cili është shtëpia e disa vendeve historike dhe arkeologjike të njohura ndërkombëtarisht për rëndësinë e tyre kulturore.
Sulmet janë pjesë e shkeljeve të vazhdueshme izraelite të një marrëveshjeje armëpushimi që hyri në fuqi më 17 prill dhe u zgjat më vonë deri në fillim të korrikut.