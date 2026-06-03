Kryeministri kanadez: Nuk do të përgjigjemi ndaj çdo postimi të presidentit amerikan Trump

Aybüke İnal Kamacı
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Kryeministri i Kanadasë, Mark Carney deklaroi se nuk do t'i përgjigjen çdo postimi në rrjetet sociale të presidentit amerikan Donald Trump, i cili e cilësoi Kanadanë si "shtetin e 51-të" dhe theksoi se duhet të vazhdojnë bashkëpunimin me administratën e Trumpit, transmeton Anadolu.
Carney bëri një deklaratë për gazetarët në konferencën për mediat në qytetin Longueuil të Kuebekut (Quebec).
Duke kujtuar përshkrimin e Trumpit për Kanadanë si "shtetin e 51-të" dhe ambasadorin e SHBA-së në Otava, Pete Hoekstra duke shpërndarë këtë postim në mediat sociale, një gazetar pyeti nëse ambasadori duhet apo jo të largohet nga vendi.
Duke iu përgjigjur me "jo" kësaj pyetjeje, Carney tha: "Kjo është një administratë me të cilën duhet të punojmë. Është partneri ynë më i madh tregtar, partneri ynë më i rëndësishëm i sigurisë dhe kemi marrëdhënie në shumë fusha të tjera. Ne punojmë me këtë administratë. Ne e pranojmë administratën ashtu siç është", tha ai.
Carney theksoi se zyrtarët kanadezë vazhdojnë të takohen me homologët e tyre amerikanë për çështje të rëndësishme, përfshirë tregtinë, dhe vuri në dukje se ministri kanadez përgjegjës për tregtinë me SHBA-në, Dominic LeBlanc dhe kryenegociatorja Janice Charette mbajtën kontakte me administratën amerikane në Washington për marrëdhëniet tregtare.
Kryeministri kanadez Carney u pyet gjithashtu nëse ka ndikuar apo jo në bisedimet tregtare midis Kanadasë dhe SHBA-së, fakti që presidenti Trump e quan Kanadanë si "shteti i 51-të i SHBA-së".
Duke thënë se Trumpi përdor mediat sociale në mënyrë aktive dhe se kjo frekuencë është rritur muajt e fundit, Carney tha: "Ne nuk do të përgjigjemi ose reagojmë ndaj gjithçkaje që ai ndan (poston)".