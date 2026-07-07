Kryeministri kanadez mbërrin në Ankara për Samitin e Liderëve të NATO-s

Şeyma Erkul Dayanç
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Kryeministri kanadez, Mark Carney, mbërriti në Ankara të martën për të marrë pjesë në Samitin dyditor të 36-të të NATO-s, raporton Anadolu.
Avioni i kryeministrit Carney u ul në Aeroportin Esenboga të Ankarasë, ku u prit nga ministri turk i Thesarit dhe Financave, Mehmet Simsek, dhe zyrtarë të tjerë.
Gjatë vizitës së tij, Carney pritet të zhvillojë gjithashtu bisedime me presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan në kompleksin presidencial.
Takimi dyditor i NATO-s do të fokusohet në zbatimin e zotimeve për shpenzimet e mbrojtjes të dakorduara në samitin e vitit 2025, vazhdimin e mbështetjes ushtarake për Ukrainën dhe zgjerimin e prodhimit industrial të mbrojtjes. Pritet që edhe presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, të marrë pjesë në aktivitetet e samitit.