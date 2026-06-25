Kryeministri izraelit përballet me thirrje për dorëheqje gjatë një ceremonie ushtarake

Rania R.a. Abushamala
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, është përballur me thirrje kundër qeverisë, ndërsa pjesëmarrësit kërkuan dorëheqjen e tij gjatë një fjalimi në një ceremoni diplomimi ushtarak në jug të Izraelit, transmeton Anadolu.
Sipas gazetës Yedioth Ahronoth, thirrjet shpërthyen gjatë fjalimit të Netanyahut në ceremoninë e diplomimit të oficerëve luftarakë në bazën ushtarake Bahad 1, ku ndodhet shkolla e trajnimit të oficerëve të ushtrisë izraelite.
Gjatë fjalimit të tij, Netanyahu pretendoi se Izraeli ndodhet “në kulmin e një lufte rajonale në vazhdim”.
Ai gjithashtu pretendoi se Izraeli kishte “arritur të ndryshojë rregullat e lojës në rajon, të thyejë barrierën e frikës dhe të dëshmojë forcën e kontrollit të tij të hekurt”.
Thirrjet vijnë në mes të protestave të vazhdueshme në disa qytete izraelite kundër qeverisë së Netanyahut, ku demonstruesit kërkojnë zgjedhje të parakohshme dhe fajësojnë administratën e tij për dështimet që lidhen me ngjarjet e 7 tetorit të vitit 2023 dhe pasojat e luftës në Rripin e Gazës dhe në rajonin më të gjerë.