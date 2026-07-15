Kryeministri izraelit Netanyahu paraqitet në gjykatë ndërsa rifillon gjyqi për korrupsion

Mohammad Sio
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u paraqit sot para Gjykatës së Qarkut të Kudsit ndërsa rifilluan procedurat në gjyqin e tij të gjatë për korrupsion, transmeton Anadolu.
Pamjet video tregojnë Netanyahun duke hyrë në sallën e gjyqit.
Seanca e sotme paraqiti dëshminë e ministrit Ze'ev Elkin, emri i të cilit shfaqet disa herë në aktakuzën që lidhet me Rastin 2000, në të cilin Netanyahu akuzohet për mashtrim dhe shkelje të besimit, sipas të përditshmes izraelite "Maariv".
Gjyqi është planifikuar të vazhdojë deri më 20 korrik para se gjyqësori të fillojë pushimet e verës. Procedurat do të rifillojnë në fillim të shtatorit, me gjyqtarët që vendosin që seancat dëgjimore do të mbahen pesë ditë në javë pasi gjykata të kthehet nga pushimet e saj të tetorit, tha gazeta.
Izraeli është planifikuar të mbajë zgjedhje të përgjithshme më 27 tetor, me Netanyahun që kërkon një mandat tjetër si kryeministër.
Netanyahu përballet me akuza për ryshfet, mashtrim dhe shkelje të besimit në tre raste të veçanta korrupsioni, të njohura si Rastet 1000, 2000 dhe 4000. Prokurori i Përgjithshëm i atëhershëm, Avichai Mandelblit, ngriti aktakuzat në nëntor 2019.
Rasti 1000 përqendrohet në akuzat se Netanyahu dhe anëtarët e familjes së tij morën dhurata të shtrenjta nga biznesmenë në këmbim të favoreve politike. Rasti 2000 ka të bëjë me akuzat se Netanyahu negocioi me Arnon Mozes, botuesin e të përditshmes izraelite "Yedioth Ahronoth", për të siguruar mbulim të favorshëm mediatik.
Rasti 4000 pretendon se Netanyahu i dha përfitime rregullatore ish-pronarit të Bezeq, Shaul Elovitch, i cili kontrollonte gjithashtu faqen lokale të lajmeve Walla, në këmbim të mbulimit të favorshëm.
Gjyqi kundër Netanyahut filloi në vitin 2020. Ai i ka mohuar të gjitha shkeljet, duke i përshkruar akuzat si "një fushatë të motivuar politikisht" për ta larguar atë nga detyra.
Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) lëshoi urdhër-arreste për Netanyahun më 21 nëntor 2024, duke e akuzuar atë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza, ku mbi 73 mijë palestinezë janë vrarë në një ofensivë brutale që nga tetori i vitit 2023.