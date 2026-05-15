Kryeministri izraelit Netanyahu i “frikësohet” humbjes nëse mbahen zgjedhje të parakohshme

Lina Altawell
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, ka paralajmëruar partitë ultra-ortodokse se mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme në muajin shtator mund të çojë në humbjen e koalicionit qeverisës, megjithëse vetë koalicioni paraqiti një projektligj për shpërndarjen e parlamentit, transmeton Anadolu.
Duke cituar burime politike të informuara, transmetuesi izraelit Channel 12 raportoi se Netanyahu u tha liderëve të partive ultra-ortodokse se Izraeli “ende nuk e ka arritur rezultatin e kërkuar në Iran”, duke shtuar se ai “nuk është i disponueshëm për të zhvilluar një fushatë zgjedhore” në këtë moment.
Transmetuesi tha se Netanyahu beson se zgjedhjet e parakohshme “mund të çojnë në humbjen e bllokut qeverisës”.
Paralajmërimi vjen mes frikës brenda koalicionit se ai mund të humbasë zgjedhjet. Më 13 maj, koalicioni paraqiti një projektligj për shpërndarjen e parlamentit në përpjekje për të paraprirë opozitën, e cila kishte dorëzuar dy projektligje të ngjashme.
Sipas transmetuesit Channel 12, parlamenti izraelit të mërkurën e ardhshme pritet të votojë mbi projektligjin për vetëshpërndarje, përveç nëse ndonjë zhvillim i ri i sigurisë ndryshon situatën politike dhe pengon zgjedhjet e parakohshme.
Kanali tha se një skenar ku shpërndarja e parlamentit vonohet për shkak të zhvillimeve të sigurisë ka ndodhur edhe më parë, pavarësisht mbështetjes shumicë për projektligjin.
Dje, lideri i partisë opozitare Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, paralajmëroi se Netanyahu mund të ndërmarrë veprime ushtarake për qëllime elektorale mes diskutimeve në rritje për shpërndarjen e Knessetit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme.
Komentet e Liebermanit erdhën teksa Izraeli vazhdon të shkelë çdo ditë marrëveshjet e armëpushimit në Gaza dhe në jug të Libanit, duke zgjeruar pushtimin e territoreve në të dy frontet dhe duke shtuar retorikën kundër Iranit, Libanit dhe Gazës.
Të mërkurën, transmetuesi publik KAN raportoi se kryetari i koalicionit Ofir Katz, deputet nga partia Likud e Netanyahut, paraqiti projektligjin për shpërndarjen e parlamentit izraelit të 25-të me pjesëmarrjen e të gjithë liderëve të partive të koalicionit qeverisës.
Sipas projektligjit, data e zgjedhjeve të parakohshme do të përcaktohet gjatë diskutimeve në Komitetin e Knessetit për të organizuar mekanizmin e shpërndarjes së parlamentit dhe kontrollin e afatit kohor.
Televizionet izraelite thanë se janë propozuar tre data të mundshme për zgjedhjet e parakohshme, 1 shtatori, 15 shtatori ose data origjinale e zgjedhjeve të përgjithshme më 27 tetor.
Zhvillimet vijnë në sfondin e një krize në rritje brenda koalicionit lidhur me një projektligj që përjashton studentët ultra-ortodoksë të yeshivave nga shërbimi ushtarak.
Të martën, Netanyahu u tha deputetëve ultra-ortodoksë se po “përballet me vështirësi” për miratimin e projektligjit, pasi nuk ka shumicën e nevojshme në parlament, sipas portalit izraelit Ëalla.
Kjo zemëroi partitë ultra-ortodokse, të cilat kërcënuan se do të shpërndajnë Knessetin dhe do të kërkojnë zgjedhje të parakohshme nëse projektligji nuk miratohet, megjithëse zgjedhjet e përgjithshme janë planifikuar për në fund të tetorit.
Opozita gjithashtu ka kërkuar prej kohësh zgjedhje të parakohshme. Partia Yesh Atid, e udhëhequr nga Yair Lapid, dhe partia Demokratët, e drejtuar nga Yair Golan, paraqitën dy projektligje për shpërndarjen e Knessetit përpara votimit të planifikuar javën e ardhshme.
Analistët besojnë se qëndrimi i partive ultra-ortodokse do të jetë vendimtar për faktin nëse Izraeli do të mbajë zgjedhje të parakohshme, pasi votat e tyre mund të përcaktojnë fatin e njërit prej projektligjeve. Kjo do ta vendoste Netanyahun përballë një sfide të madhe politike për ruajtjen e qeverisë dhe shmangien e rrëzimit të saj nga opozita.
Përveç kësaj, Netanyahu kërkohet nga Gjykata Ndërkombëtare Penale që nga viti 2024 për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Rripin e Gazës, ku më shumë se 72.000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, janë vrarë që nga tetori 2023.